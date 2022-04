Polen Erneute Explosion bei Rettungsarbeiten in Bergwerk

Bei Bergungsarbeiten nach einem Grubenunglück mit fünf Toten ist es in einem polnischen Steinkohlebergwerk erneut zu Methangas-Explosionen gekommen. Acht Retter wurden dabei verletzt, drei von ihnen schwer, wie der Chef der Gebietsverwaltung Schlesien der Nachrichtenagentur PAP sagte.

In dem Bergwerk im schlesischen Pniowek südlich von Kattowitz hatten sich am Mittwoch bereits zwei Methangas-Explosionen ereignet. Mehrere Bergleute und Retter wurden dabei verschüttet. Fünf Menschen konnten nur noch tot geborgen werden, nach sieben weiteren Verschütteten wird weiter gesucht.

Bergungssteams hatten am Donnerstag versucht, eine Rohrleitung zum Unglücksort zu verlegen, um die Luft mit Sauerstoff anzureichern. Dabei habe sich die Atmosphäre unter Tage jedoch ganz plötzlich verschlechtert, sagte der Leiter der Rettungsaktion. Als sich zwei Bergungsteams bereits zurückgezogen hätten, sei es zu der Serie von Explosionen gekommen. Die Bergungsarbeiten wurden zunächst unterbrochen. Über das weitere Vorgehen will am Freitag ein Krisenstab beraten.

© dpa-infocom, dpa:220422-99-00465/2