Leverkusen: Auto rast in Menschengruppe – Frau und Kinder verletzt

Leverkusen In Leverkusen ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gerast. Eine Frau und ihre zwei Kinder wurden verletzt, eines davon schwer.

Nach Angaben der Polizei wurden fünf Personen in Leverkusen verletzt, nachdem ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren war.

In Leverkusen hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer fuhr am Nachmittag in eine Menschengruppe. Wie ein Polizeisprecher in Köln am Nachmittag mitteilte, wurden dabei eine 30 Jahre alte Frau und ihre beiden Kinder im Alter von neun und elf Jahren verletzt. Der Autofahrer sei zunächst geflüchtet, aber dann gestellt worden.

Die Frau und eines ihrer Kinder hätten schwere Verletzungen erlitten. Das zweite Kind sei leicht verletzt worden, sagte der Sprecher. Derzeit laufe die polizeiliche Aufnahme des Unfalls. Mehr Details wurden zunächst nicht bekannt. Vorher hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" darüber berichtet. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar.

(fmg)

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

