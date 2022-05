9-Euro-Ticket: Verbraucherzentrale mit deutlicher Ansage

Berlin. Ab Juni soll das 9-Euro-Ticket in Kraft treten. Aufgrund des Öl-Embargos fordert die Verbraucherzentrale nun jedoch eine Verschiebung.

Das 9-Euro-Ticket soll Bürgerinnen und Bürger in Deutschland entlasten und die steigenden Energiekosten abfedern. Es soll, genau wie der Tankrabatt, der ebenfalls Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung ist, ab Juni in Kraft treten. Angesichts des geplanten Öl-Embargos gegen Russland hat der Bundesverband der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) nun allerdings eine Verschiebung des 9-Euro-Tickets sowie des Tankrabatts gefordert.

"Es wäre fatal", wenn diese Maßnahmen im Oktober auslaufen und gleichzeitig der Beginn des Embargos die Preise in die Höhe treiben würde, erklärte die vzbv-Teamleiterin Mobilität, Marion Jungbluth, am Mittwoch. Sollten die Preise infolge des Embargos steigen, müsse die Bundesregierung wirksam gegensteuern können.

Verbraucherzentrale fordert Verschiebung des 9-Euro-Tickets

Die Ampel sollte deshalb Tankrabatt und 9-Euro-Monatsticket vorerst verschieben und in der Hinterhand behalten, forderte Jungbluth. Gleichzeitig müsse die Bundesregierung die Preisentwicklung an den Zapfsäulen kritisch beobachten und einschreiten, wenn sich Mineralölkonzerne und Raffinerien in der Krise bereichern wollten.

Gegenüber dem Fernsehsender "Welt" erklärte Jungbluth: "Der Bundeswirtschaftsminister muss mit dem Kartellamt und der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe ganz genau gucken, dass die Preisentwicklungen jetzt wirklich durch das Embargo getrieben sind und sich nicht die Konzerne jetzt noch auf Krisengewinne freuen und sich die Taschen vollmachen."

Zwischen Bund und Ländern gibt es derzeit noch Streit über die Finanzierung des 9-Euro-Tickets. Die Länder werfen dem Bund dabei vor, nicht genug zahlen zu wollen. Das Thema dürfte auch der Schwerpunkt der Verkehrsministerkonferenz am Donnerstag sein.

