Zweites ESC-Halbfinale: Diese Länder sind im Finale

Berlin. Zehn weitere Länder haben sich am Donnerstag im zweiten ESC-Halbfinale für die Endrunde qualifiziert. Damit ist das Finale komplett.

Eurovision Song Contest 2022: So funktioniert das Voting-System

Eurovision Song Contest 2022: So funktioniert das Voting-System

Im zweiten ESC-Halbfinale sicherten sich zehn weitere Länder ein Ticket für das Finale

Dort treten am Samstagabend 25 Teilnehmer gegeneinander an

Als Favorit gilt der ukrainische Kandidat Kalush Orchestra

Das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) ist komplett: Donnerstagabend qualifizierten sich im zweiten Halbfinale zehn weitere Länder für die Show am Samstag, darunter auch Schweden, einer der Favoriten, mit Sängerin Cornelia Jakobs. Auch der ebenfalls hoch gehandelte polnische Sänger Ochman schaffte es ins Finale.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Samstagabend treten insgesamt 25 Länder im Ringen um das gläserne Mikrofon gegeneinander an. Mit über 200 Millionen Fernsehzuschauern ist das ESC-Finale das meistbeachtete Musikereignis weltweit. Bis auf die fünf großen Geldgeberländer des Wettbewerbs – Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien und Frankreich – müssen sich alle anderen Länder aber zunächst für das Finale qualifizieren.

Lesen Sie auch: ESC 2022 in Turin – alle Infos zum Eurovision Song Contest

Ukrainischer ESC-Kandidat gilt als Favorit

Den Finaleinzug schafften neben Schweden und Polen auch Belgien, Tschechien, Aserbaidschan, Finnland, Estland, Serbien, Rumänien und Australien. Australien darf seit 2015 als nicht-europäisches Land an dem Wettbewerb teilnehmen, weil es Mitglied der Europäischen Rundfunkunion ist.

Ausgeschieden sind am Donnerstag Zypern, Georgien, Irland, Israel, Nordmazedonien, Malta, Montenegro und San Marino. Bereits am Dienstag hatten sich die ersten zehn Länder qualifiziert – darunter auch das in den Wettbüros als Topfavorit geltende Kalush Orchestra aus der Ukraine.

Das „Kalush Orchestra“ aus der Ukraine galt beim ESC 2022 bislang als heimlicher Sieger. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner

Wettbüros sehen Deutschland nicht auf vorderen Plätzen

In der zweiten Halbfinalshow hatte auch der deutsche Starter Malik Harris einen kurzen Auftritt, um sein Lied "Rockstars" vorzustellen. Harris sagte, er sei so aufgeregt – der Auftritt im ESC-Finale am Samstag sei, wofür er derzeit lebe.

In den Wettbüros werden Harris keine Chancen auf eine vordere Platzierung gegeben. Damit könnte es Deutschland erneut so gehen wie in den meisten Vorjahren, als die deutschen Starter jeweils weit abgeschlagen auf einem der letzten Plätze landeten.

Übersicht: Wer im Finale ist

Belgien: Jérémie Makiese - 'Miss You'

Tschechische Republik: We are Domi - 'Lights Off'

Aserbaidschan: Nadir Rustamli - 'Fade To Black'

Finnland: The Rasmus - 'Jezebel'

Estland: Stefan - 'Hope'

Australien: Sheldon Riley - 'Not the Same'

Schweden: Cornelia Jakobs - 'Hold me Closer'

Rumänien: WRS - "Llámame"

Serbien: Konstrakta - 'In corpore sano'

Teilnehmern sind politische Botschaften untersagt

Der aus dem bayerischen Landsberg am Lech stammende Harris trat vor dem zweiten Halbfinale in Turin bei einem Empfang der deutschen Botschaft mit seinem Lied "Rockstars" auf. Auch das ukrainische Kalush Orchestra trat bei dem Empfang auf. Die Gruppe gilt mit "Stefania" als klarer Favorit des Finales.

Russland wurde wegen des Angriffs auf die Ukraine von dem Wettbewerb ausgeschlossen. Der Krieg spielte in den beiden Halbfinalshows aber dennoch keine Rolle – den Teilnehmern sind politische Botschaften untersagt.

ESC 2022: Alle News

(csr/afp)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de