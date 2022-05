Corona-Lage in Nordkorea verschlechtert sich offenbar rapide

Mo, 16.05.2022, 12.22 Uhr

In Nordkorea hat Machthaber Kim Jong Un das Militär angewiesen, sich "sofort" um die Medikamenten-Versorgung im Land zu kümmern. Seit Bestätigung des ersten Corona-Falls vor einigen Tagen sind in dem Land laut Staatsmedien bereits 50 Menschen an dem Virus gestorben, 1,2 Millionen Einwohner sollen sich infiziert haben.