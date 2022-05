Tragödie in Tirol: Deutscher ertrinkt bei Kajak-Tour – vor Augen seines Sohnes

Unter dramatischen Umständen ist am Freitag ein deutscher Kajak-Fahrer in Tirol gestorben. Der 58-Jährige ertrank von den Augen seines Sohnes. Wie die österreichische Polizei am Samstag mitteilte, kenterte der Mann aus dem Raum Köln auf dem Fluss Rosanna. Zunächst schwamm er mit der Strömung mit, geriet dann allerdings in eine sogenannte Wasserwalze und blieb mit dem Fuß zwischen Steinen stecken.

Laut Polizei versuchte der 24-jährige Sohn vergeblich, den Vater inmitten der starken Strömung zu befreien. Der Mann wurde unter Wasser gedrückt und ertrank.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unfall: Vater und Sohn waren erfahrene Kajak-Fahrer

Rettungskräfte konnten ihn im Gebiet des Ortes Flirsch bergen. Der Vater und sein Sohn seien erfahrene Kajak-Fahrer gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Von Wasserwalzen geht große Gefahr aus: An Stufen oder Wasserfällen in Flüssen entstehen rückläufig rotierende Strömungen, aus denen sich auch geübte Sportler nur schwer befreien können. (csr/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de