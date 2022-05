Xi verteidigt Lage der Menschenrechte in China

Mi, 25.05.2022, 16.26 Uhr

Chinas Präsident Xi Jinping hat in einer Videokonferenz mit UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet die Lage der Menschenrechte in seinem Land verteidigt. Die "Entwicklung der Menschenrechte" in China "passt zu den nationalen Bedingungen", sagte Xi.