Corona: RKI meldet stagnierende Zahlen ++ Abwärtstrend wohl vorbei

In den USA steigen die Corona-Infektionszahlen wieder an. Täglich gibt es über 100.000 Neuerkrankungen.

Das RKI meldet am Freitag eine Corona-Inzidenz von 261,3

Der Abwärtstrend der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz ist wohl vorbei

Steigende Infektionszahlen in Portugal alarmieren Gesundheitsminister Lauterbach

Berlin. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Corona-Inzidenz mit 261,3 angegeben. Bleiben die Zahlen so niedrig? Eine Entwicklung könnte das verhindern: Die Omikron-Variante BA.5 des Coronavirus gewinnt derzeit auch in Deutschland an Bedeutung. Ihr Anteil in Stichproben verdoppelte sich zuletzt im Wochentakt – bisher aber noch auf recht niedrigem Niveau, wie aus dem Corona-Wochenbericht des RKI hervorgeht.

Bei einer neuen Corona-Welle wollen Bund und Länder eine flächendeckende Schließung von Kitas und Schulen vermeiden. Wie die Strategie ab dem 23. September, wenn das aktuelle Infektionsschutzgesetz ausläuft, aussieht, ist aber noch nicht gänzlich geklärt. In der Ampel-Koalition blockiert vor allem die FDP Pläne von SPD und Grünen.

Corona-News von Freitag, 3. Juni: RKI: Bundestag setzt für 2022 erneut Schuldenbremse aus

14.05 Uhr: Der Bundestag hat wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine erneut die Schuldenbremse im Grundgesetz außer Kraft gesetzt. Damit ermöglichte er dem Bund am Freitag, zusätzliche Kredite aufzunehmen. Ein solcher Beschluss ist nur in außergewöhnlichen Notsituationen möglich.

Schon in den beiden Vorjahren hatte das Parlament hohe Kredite erlaubt - damals wegen der Corona-Krise. Diesmal kämen noch weitreichende Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine hinzu, argumentierte die Ampel-Koalition. Daher liege weiterhin eine "außergewöhnliche Notsituation" vor.

Stagnation nach wochenlang sinkenden Corona-Zahlen

13.45 Uhr: In der Corona-Pandemie könnte der stetige Fallzahlen-Rückgang erst einmal gestoppt sein. In der Woche bis zum 29. Mai sei die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz zwar im Vergleich zur Vorwoche weiter um 37 Prozent gesunken, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) im Covid-19-Wochenbericht von Donnerstagabend. In der aktuellen Woche stagniere der Inzidenzrückgang jedoch. Größtenteils bezieht sich der Bericht auf vergangene Woche.

Bei den Daten zu Virusvarianten zeichnet sich ab, dass die Omikron-Sublinie BA.5 hierzulande eine wachsende Rolle spielt. Sie ließ unter anderem bereits in Südafrika und Portugal die Fallzahlen wieder ansteigen. In Deutschland wird bei stichprobenartigen Untersuchungen seit etwa Ende April eine ungefähre Verdopplung des Anteils von Woche zu Woche erfasst. Die Nachweise von BA.4 nehmen ebenfalls etwas zu, aber im Bereich von unter einem Prozent.

Wie weiter aus dem Bericht hervorgeht, ist die Zahl der PCR-Tests auf Sars-CoV-2 in Deutschland erstmals seit Monaten auf weniger als 500.000 pro Woche gesunken. Vermutlich spielt dabei auch der Feiertag Himmelfahrt eine Rolle.

In Portugal steigen die Corona-Zahlen wieder an. Grund ist die ansteckendere Omikron-Subvariante BA.5. Droht Deutschland eine ähnliche Entwicklung? Foto: dpa

