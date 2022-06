Paraguay: Corona-Leugner und Kindesentführer wollen aufgeben

Im Fall der entführten zehnjährigen Clara und elfjährigen Lara nach Paraguay scheint es eine Wende zu geben. Die Eltern haben sich offenbar bei Rechtsanwälten der jeweils anderen Elternteile gemeldet. Das berichtet die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" ("waz"). Die mutmaßlichen Corona-Leugner sind offenbar bereit, die Kindesentziehung durch eine Rückkehr nach Deutschland mit allen daraus resultierenden rechtlichen Konsequenzen zu beenden.

Das Ehepaar Andreas und Anna Egler wird weiterhin mit einem internationalen Haftbefehlen gesucht, nachdem sie die Mädchen den beiden anderen Elternteilen Anne Reiniger-Egler und Filip Blank vor über einem halben Jahr gegen deren Willen entzogen hatten. Nun sieht es so aus, als könnten sich die Gesuchten am Dienstag stellen, hieß es nach Gesprächen mit den Anwälten, so die "waz". Die deutsche Botschaft war demnach in die Abstimmung über den organisatorischen Ablauf involviert.

Kindesentführung: Corona-Leugner in Paraguay wollen Lösung

Den Juristen zufolge streben die Beteiligten nun eine einvernehmliche Lösung an. "In den vergangenen Tagen haben wir mehrfach über einen Messengerdienst mit den Kindern und deren weiteren Eltern, Andreas Egler und Anna Egler, telefoniert", zitiert die "waz" die Anwälte. Allen sei daran gelegen, eine konstruktive und gute Lösung zu finden, "die für die Kinder ein Leben auf der Flucht kurzfristig beendet".

Als Grund für den Kindesentzug hatte das Ehepaar die "prekäre politische Situation" in Deutschland angegeben. Andreas Egler soll Anhänger verschiedener Verschwörungsmythen sein. Das bestätigte seine Ex-Frau Reiniger-Egler, die selbst bereits zwei Mal nach Südamerika reiste, um die Kinder zu finden, gegenüber der "waz". Er sei ein Gegner jedweder Corona-Maßnahmen gewesen, außerdem ein Anhänger der rechtsextremen amerikanischen "QAnon"-Bewegung. Dazu passt auch das Reiseziel Paraguay.

Das südamerikanische Land gilt als Sehnsuchtsort von Querdenkern und sonstigen Gegnern der Corona-Maßnahmen. Etwa 26.000 Deutsche sollen laut Angaben des Auswärtigen Amtes in Paraguay leben. (fmg)

