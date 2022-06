Prozess um Mord an Journalist de Vries beginnt in Amsterdam

Di, 07.06.2022, 12.39 Uhr

In Amsterdam beginnt heute der Prozess zum Mord an dem Investigativjournalisten Peter de Vries. Die Ermordung des 64-Jährigen hatte in den Niederlanden wie in ganz Europa Entsetzen ausgelöst.