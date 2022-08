WhatsApp: So können Sie heimlich den Status anschauen

Berlin. Einfach mal inkognito den Status des Chefs checken. So bekommen Ihre WhatsApp-Kontakte nicht mit, dass Sie herumspionieren

WhatsApp will bald ermöglichen, dass ausgewählte Personen den Online-Status sehen können. Was den Nutzern 2022 noch erwartet, zeigt das Video.

Messenger So kann man heimlich den WhatsApp-Status anschauen

Bei WhatsApp gibt es ähnliche Story-Funktionen wie bei anderen Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Facebook. Fotos, Audios und Videos wie auch kleine Texte können so schnell und einfach im Status geteilt werden, die dann für 24 Stunden sichtbar sind. Wird der WhatsApp-Status einer anderen Person von Ihnen geöffnet, so bekommt diese das in ihrem Status gemeldet. Doch es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das umgehen und zum heimlichen Spion werden können.

WhatsApp-Status anonym anschauen: So geht es

Wird die Lesebestätigung deaktiviert, werden die blauen Häkchen im Chatverlauf nicht mehr angezeigt. Ihre Kontakte können bei WhatsApp nicht mehr sehen, wann Sie eine Nachricht gelesen haben. Außerdem bleiben Sie beim Öffnen einer Status-Meldung unerkannt. Nachteil: Sie können auch nicht mehr sehen, wer Ihre Status-Mitteilungen und Textnachrichten gelesen hat. Möchten Sie dennoch die Lesebestätigung deaktivieren, geht das ganz einfach:

Öffnen Sie WhatsApp und öffnen Sie die Einstellungen .

. Wählen Sie im nächsten Menüpunkt den Bereich "Account".

Danach klicken Sie auf den Button "Datenschutz" .

. Im folgenden Menübereich können sie die "Lesebestätigungen" ausschalten.

WhatsApp: Im Flugzeugmodus ausspionieren

Der WhatsApp-Status wird im Hintergrund immer wieder automatisch aktualisiert. Wenn Sie den WhatsApp-Status von Bekannten im Flugzeugmodus anschauen, bekommen das Ihre Kontakte ebenfalls nicht mit. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Flugzeugmodus bei Android-Geräten einstellen:

Wischen Sie vom oberen Ende des Handys nach unten, damit sich die Schnellnavigationsliste öffnet.

öffnet. Klicken Sie auf das graue Flugzeug-Symbol. Wenn es aufleuchtet, ist der Flugzeugmodus aktiviert.

Flugzeugmodus bei iPhone-Geräten einstellen:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Handys.

Ihres Handys. Wählen Sie den Flugzeugmodus. Das Flugzeug-Symbol leuchtet auf, wenn der Flugzeugmodus aktiviert ist.

Sobald Sie sich jedoch mit WhatsApp neu verbinden, werden Lese- und Statusbestätigungen wieder versandt. Um das zu verhindern, müssten Sie WhatsApp neu installieren. Die Zahl von Neuinstallationen wird jedoch durch WhatsApp begrenzt. Eine Konto-Sperrung wird dabei im Extremfall riskiert.

Mit WhatsApp Web inkognito unterwegs

Mit der dritten Variante kommen Sie in einigen Schritten ebenfalls zum gewünschten Ziel, indem Sie im Web-Browser inkognito gehen:

Öffnen Sie den Web-Browser auf Ihrem Handy.

auf Ihrem Handy. Wählen Sie auf der oberen Menüleiste das Dreipunkte-Symbol .

. Dort klicken Sie auf den Button "Neuer Inkognitotab" . Sie befinden sich nun im Internet im Inkognito-Modus.

. Sie befinden sich nun im Internet im Inkognito-Modus. Laden Sie nun die Web-Version von WhatsApp und öffnen Sie die Anwendung.

von WhatsApp und öffnen Sie die Anwendung. Klicken Sie anschließend auf das Kreissymbol , um die Status-Seite zu öffnen.

, um die Status-Seite zu öffnen. Trennen Sie die Internetverbindung Ihres Handys, indem Sie das Wlan und die Mobilen Daten ausschalten.

Ihres Handys, indem Sie das Wlan und die Mobilen Daten ausschalten. Nun können Sie den WhatsApp-Status anonym anschauen

anschauen Danach schließen Sie den Web-Browser wieder und stellen die Internetverbindung wieder her. Den Web-Browser können Sie danach wieder im normalen Modus wieder öffnen.

Hinweis: Bei dieser Variante ist nur der Text im Status zu sehen, Bilder und Videos werden verschwommen angezeigt.

