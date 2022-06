Rammstein: Europa-Tour – Bühnenshows sorgen für Aufsehen

Rammstein sind für ihre imposanten Bühnenshows inklusive Pyro-Spektakel bekannt – bei ihrer aktuellen Tour scheint die Band allerdings noch eine Schippe draufzulegen. Die Musiker haben alles aufgefahren, was an Konzerttechnik zur Verfügung steht und sorgen damit für spektakuläre Bilder. Bei ihrem Konzert in Berlin am vergangenen Wochenende sah das Olympiastadion zeitweise so aus, als würde es lichterloh brennen – Grund dafür war allerdings nur die riesige Pyroshow. Auch die Böller waren noch kilometerweit in der Hauptstadt zu hören.

Die Europa-Tour der Band war eigentlich schon für 2020 angesetzt, doch die Konzerte mussten aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben werden – und werden nun nachgeholt. Nach zwei Auftritten in Leipzig, folgten am vergangenen Wochenende die Konzerte in der Hauptstadt. An diesem Wochenende geht es mit einem Doppel-Konzert in Stuttgart weiter: Die Musiker spielen sowohl am Freitag als auch am Samstag auf dem Cannstatter Wasen.

Rauch steigt während eines Konzerts der Band Rammstein über dem Olympiastadion Berlin auf. Foto: Christoph Soeder/dpa

Rammstein-Konzert: Spektakuläre Show in Stuttgart erwartet

Nicht nur die Konzertbesucher und -besucherinnen, sondern auch die Anwohner und Anwohnerinnen in der Umgebung rund um den Cannstatter Wasen, könnten Freitag und Samstag einiges von dem Konzert mitbekommen, denn die Band plant wohl eine ähnlich spektakuläre Show wie in Berlin. Bereits seit einigen Tagen wird auf dem Cannstatter Wasen eine gigantische Bühne für das Konzert aufgebaut. Die meterhohen Türme sind schon aus einiger Entfernung zu sehen.

Um die Anwohner zumindest etwas zu schützen, wurden bereits Vorkehrungen getroffen. So wurden zusätzlich sechs Meter hohe Lärmschutzwände errichtet und der Beginn des Konzerts nach vorne verlegt. Spätestens um 22.30 Uhr soll in Stuttgart Schluss sein.

Rammstein: Tour durch Europa und Nordamerika

Bei ihrer aktuellen Tour spielen Rammstein 31 Konzerte in Europa. Nach Stuttgart folgen bereits am 14. und 15. Hamburg sowie Düsseldorf am 18. und 19. Juni. Abschließend sind außerdem weitere Konzerte in Nordamerika geplant, etwa in Montreal, Chicago oder Los Angeles.

Für die Konzerte können Rammstein auch Songs aus ihrem aktuellen Album "Zeit" zurückgreifen. Auf der aktuellen Setlist stehen unter anderem die Songs "ZickZack", "Armee der Tristen", "Adieu" und der Titelsong des neuen Albums "Zeit".

