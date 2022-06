Familien der in Paraguay vermissten Mädchen bitten um Privatsphäre

Sa, 11.06.2022, 12.54 Uhr

Nachdem die beiden in Paraguay vermissten deutschen Mädchen ihren in Deutschland lebenden Elternteilen übergeben wurden, bitten ihre Familien nunmehr darum, die Privatsphäre in dem Fall zu respektieren.