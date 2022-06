Corona: Neues Triage-Gesetz – Wie Lauterbach Menschen mit Behinderung schützen will

Pandemie Corona: Lauterbach legt Gesetz für Triage in Kliniken vor

Der Gesetzgeber muss Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen für den Fall einer pandemiebedingt auftretenden Triage treffen. Andernfalls bestehe das Risiko, dass Menschen bei der Zuteilung intensivmedizinischer Behandlungsressourcen wegen einer Behinderung benachteiligt würden, heißt es in einem aktuellen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe.

