Europa ächzt unter der Hitze

Sa, 18.06.2022, 15.00 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat erneut für das gesamte Wochenende vor extremer Hitze gewarnt. In großen Teilen des Landes, vor allem aber am Oberrhein und in Ostsachsen, sei mit sehr hohen Temperaturen zu rechnen. Auch in anderen Ländern Europas kletterte das Thermometer weit über 30 Grad Celsius.