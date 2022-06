DHL: Neue App-Funktion hilft Kunden

Schnell in der Mittagspause zur Post und dann ewig in der Schlange anstehen: Für alle, die ihren Postbesuch in Zukunft besser planen wollen, stellt die Deutsche Post jetzt eine Stoßzeitenanzeige per App zur Verfügung.

Zu finden ist die neue Funktion im Standortfinder. Dort kann ab jetzt (22. Juni) nicht nur die nahe gelegene Postfiliale, die Packstation und der Briefkasten gesucht werden, sondern auch gesehen werden, wann besonders wenige Menschen vor Ort sind.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Deutsche Post: Stoßzeitenanzeige hat ein Ampelsystem

So sollen lange Wartezeiten vermieden werden. Dabei funktioniert der Service wie ein Ampelsystem. Stehen die Balken auf der Grafik auf "Grün", sind nur wenige Menschen in der Filiale. Bei "Rot" sind gerade besonders viele Menschen vor Ort. Die Stoßzeitenanzeige wird laut Deutscher Post regelmäßig aktualisiert.

Der Standortfinder der Deutschen Post hat eine neue Funktion. Foto: Deutsche Post

"Wir arbeiten stetig daran, das Kundenerlebnis zu verbessern und einen angenehmen Paketempfang und -versand zu ermöglichen", so Philipp Janßen, Teamleiter Kundenerlebnis Filiale/Packstation von Deutsche Post DHL.

Auch interessant: Online-Handel: Muss für Retouren bald bezahlt werden?

Deutsche Post: Auch die Filialenbetreiber sollen von neuem Service profitieren

Von dem neuen Service sollen nicht nur Kundinnen und Kunden profitieren. Auch die Filialenbetreiberinnen und -betreiber sollen so besser ihr Personal einteilen können. Zuletzt hatte die Post-Tochter DHL mit für Verbraucherinnen und Verbraucher unerfreulichen Nachrichten für Schlagzeilen gesorgt. Denn ab dem 1. Juli sollen die Preise für den nationalen Paketversand erhöht werden.

(msb)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de