Corona: Lauterbach will ab Juli kostenpflichtige Bürgertests ++ Inzidenz steigt

Berlin Mit der neuen Teststrategie der Bundesregierung fällt eine Eigenbeteiligung für Corona-Tests an. Die Inzidenz steigt. Mehr im Blog.

Wer jetzt noch an kostenlose Schnelltests kommt

Wer jetzt noch an kostenlose Schnelltests kommt

Bundesgesundheitsminister: Corona-Bürgertests werden kostenpflichtig

Kultusminister wollen verlängertes Corona-Aufholprogramm und zusätzliche Gelder

Das RKI meldet am Freitag mehr als 100.000 Neuinfektionen

Die Variante BA.5 ist laut RKI vorherrschend in Deutschland

Berlin. Obwohl die Corona-Zahlen weiter ansteigen, wagt sich die Bundesregierung an eine neue Teststrategie. Schon ab Juli fällt für die ehemals kostenlosen Bürgertests eine Eigenbeteiligung von drei Euro an. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin mit. Vulnerable Gruppen sollen aber weiterhin kostenlose Tests erhalten.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Derweil melden die Gesundheitsämter wieder mehr Neuinfektionen. Am Freitagmorgen bezifferte das Robert Koch-Institut (RKI) die neuen Corona-Fälle mit 108.190. In der Vorwoche hatte die Zahl noch bei 28.118 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitagmorgen bei 618,2 (Vortag: 532,9).







Das könnte auch auf erneute Mutationen zurückzuführen sein. Dem aktuellen Wochenbericht des RKI zufolge ist die BA.5-Variante inzwischen vorherrschend in Deutschland. Demnach gehen mittlerweile etwa 50 Prozent der bundesweiten Neuinfektionen auf eine Ansteckung mit der Sublinie der Omikron-Variante zurück. Dieser Wert basiert allerdings auf Daten, die bereits vor rund zwei Wochen erhoben wurden.

Corona-News von Freitag, 24. Juni: Corona-Tests ab Juli kostenpflichtig – mit Ausnahmen

13.24 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat angekündigt, dass die Corona-Bürgertests ab Juli drei Euro kosten werden. Bei den drei Euro soll es sich um eine Kostenbeteiligung handeln. Das teilte Lauterbach nach einer entsprechenden Einigung in der Regierung auf eine neue Testverordnung mit, die ab dem 30. Juni gelten soll.

Er hätte kostenlose Bürgertests für alle gerne weitergeführt, sagte der SPD-Politiker. Angesichts der Kosten von durchschnittlich einer Milliarde Euro pro Monat sei dies für den Bund in der angespannten Haushaltslage nicht mehr zu leisten.

Für vulnerable Gruppen sollen die Tests dagegen kostenlos bleiben. Dazu zählen Kinder bis fünf Jahre, Frauen zu Beginn der Schwangerschaft und Besuchende von Kliniken und Pflegeheimen. Die Länder hätten die Möglichkeit, die Eigenbeteiligung von drei Euro auch für weitere Gruppen zu übernehmen.

Kultusminister fordern 500 Millionen Euro für Corona-Aufholprogramm

13.08 Uhr: Die Kultusminister der Länder haben den Bund dazu aufgerufen, das Corona-Aufholprogramm zu verlängern. "Sechs Wochen Schulschließungen werfen die Kinder deutlich mehr als sechs Wochen zurück", sagte der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) zum Abschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin. Wegen der langfristigen Auswirkungen brauche man deutlich mehr Zeit und einen langen Atem.

Die KMK forderte konkret weitere 500 Millionen Euro und eine Fortsetzung des Programms bis zum Ende des Schuljahres 2023/2024. Der Bund hatte das Programm 2021 auf den Weg gebracht. Es soll dabei helfen, Folgen der Schulschließungen während der Corona-Pandemie wie Bildungsrückstände und psychische Probleme abzufedern.

Hier startet ein neues Corona-Blog. Alle vorherigen Corona-News finden Sie hier.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de