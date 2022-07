Mallorca ohne Jürgen Drews: Wer seine Nachfolge am Ballermann antreten könnte

30 Jahre ist es her, das Jürgen Drews mit Ramona Middendorf zusammenkam. Warum er dafür die Polizei um Mithilfe bitten musste, erfahren Sie in diesem Video.

„Irgendwann werden sie mich tot von der Bühne tragen.“ Unzählige Male hat Jürgen Drews (77) diesen Wunsch in den letzten Jahren formuliert. Ein Wunsch, der – Stand jetzt – nicht in Erfüllung gehen wird, denn Jürgen Drews hat das Ende seiner Karriere bekannt gegeben. Seine Bühne heißt in Zukunft Sofa im heimischen Dülmen.

Am Ballermann hat diese Entscheidung keinen mehr überrascht. Schon Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Drews nicht mehr nach Mallorca zurückkommen wollte. „Da habe ich nach dem letzten Telefonat mit ihm wirklich angefangen zu weinen“, gesteht Siegfried Holleis (55), Booker und Marketing-Manager des Megapark.

Alles habe er versucht, Drews zumindest zu einem letzten Auftritt zu bewegen. Aber keine Chance. „Nicht einmal zum Opening im Mai wollte er über den Roten Teppich laufen.“

Mallorca: Mickie Krause tritt Thronfolge an

Doch die Fans können aufatmen, mit seinem Abtritt hat Jürgen Drews auch schon seinen Nachfolger bestimmt. Es wird Mickie Krause sein, der sowieso schon seit Jahren der offizielle Top-Anwärter auf den Thron ist. Krause („Zehn nackte Frisösen“), der wie Drews beim Partykomplex Megapark an der Playa de Palma unter Vertrag steht, produziert seit über 20 Jahren mit häufiger Regelmäßigkeit Ballermann-Hits.

Einen davon nahm er sogar gemeinsam mit dem König von Mallorca auf. „Ich hab den Jürgen Drews gesehen!“ (2017). Nachdem Jürgen via „Bild“ verkündete, dass Krause „der richtige für diesen Titel“ sei, bedankte sich dieser auf seine eigene Art: „Danke Jürgen! Du bist einfach der Größte und ich der Beste!“

Mickie Krause steht im Megapark unter Vertrag. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Und das scheint zu stimmen. „Mickie Krause ist seit Jahren bei uns die Nummer eins“, sagt Booker Holleis. „Und dieses Jahr wird sein Rekordjahr“, ist sich der Österreicher sicher. „Wir haben ihn knapp 50 Mal gebucht.“ Vor Krauses Auftritten bilden sich mittlerweile 100 Meter lange Warteschlangen direkt am Strand.

Und auch vor Auftrittsanfragen in Deutschland kann sich Krause kaum retten. Ein Auftritt des frischgesalbten Königs kostet derzeit um die 17.000 Euro. Für 40 Minuten.

Jürgen Drews in jung und weiblich – Mia Julia am Ballermann

Das weibliche Pendant zu Jürgen Drews sitzt als inoffizielle Königin des Ballermanns ebenfalls fest in ihrem Thron. Sie heißt Mia Julia Brückner („Mallorca, da bin ich daheim“), ist 35 Jahre alt und singt seit zehn Jahren beim direkten Konkurrenzen des Megapark, im Bierkönig an der Schinkenstraße.

Ihren ersten Auftritt hatte sie am Ballermann sogar mit Jürgen Drews gemeinsam. Er sang „Ein Bett im Kornfeld“ 2012 beim Opening im Megapark, sie tanzte dazu lasziv auf der Bühne. Was ihre Ballermann-Popularität angeht, ist sie dem Mallorca-König seitdem längst enteilt, dessen letzter Auftritt Corona-bedingt im Oktober 2019 stattfand.

Mia Julia tritt auf Mallorca im Bierkönig auf. Foto: Clara Margais / dpa

Aktuell ist Mia Julia in den deutschen Charts mit „Der Zug hat keine Bremsen“. Dennoch bleibt Drews für sie ein absolutes Vorbild.

„Jürgen ist hier um drei Uhr nachts aufgetreten, dann hat er bis 5 Uhr noch Autogramme geschrieben. Er hat sich für jeden Fan Zeit genommen, ihn geherzt, gebusserlt und geknuddelt“, schwärmt die Bayerin. So macht sie es auch bei ihren bis zu vier Auftritten in der Woche am Ballermann. „Er wird hier an der Playa fehlen, aber auf immer einen Platz in den Ballermann-Herzen haben.“

Jürgen Drews bekam im Megapark BHs zugeworfen

König Mickie, Königin Mia. Fehlt nur noch der neue Dauphin, der Thronfolger. Und der kommt aus der Tiefe des Digitalen: Jens Heinz Richard „Knossi“ Knosalla, der sich selbst König des Internets nennt, hat in diesem Jahr den Ballermann im Sturm erobert. Knossi (36), gelernter Bürokaufmann, ist Moderator von Internet-Poker-Turnieren und einer der erfolgreichsten deutschen Streamer.

Sein Kanal „TheRealKnossi“ hat auf der Plattform Twitch über zwei Millionen Follower. „Knossi hat das Zeug, der Jürgen Drews und der Mickie Krause der Jugend zu werden“, meint Holleis. „Bei Knossi werfen die Fans ihre Handys auf die Bühne“, staunt der Manager. „Die hoffen echt, das er ein Selfie macht und das Handy zurückwirft. Bei Drews flogen damals noch BHs und Stringtangas auf die Bühne.“

