Häagen-Dazs: Rückruf – Schadstoffe in diesen Eissorten entdeckt

Berlin Der Hersteller General Mills ruft in Europa Produkte der Eismarke Häagen-Dazs zurück. Auch in Deutschland sind die Becher im Umlauf.

Der Hersteller General Mills ruft in Teilen Europas Produkte seiner Eismarke Häagen-Dazs zurück. Darin können Rückstände des Pestizides Ethylenoxid enthalten sein, einem giftigen Pflanzenschutzmittel. Auch in Deutschland sind die möglicherweise verunreinigten Eissorten im Umlauf.

Schon seit fast einer Woche ruft der Hersteller Kunden und Kundinnen in verschiedenen europäischen Ländern dazu auf, Häagen-Dazs-Eis zurückzubringen – unter anderem in Frankreich, Schweden, Kroatien und Spanien. Am Mittwoch teilten General Mills und der deutsche Vertriebspartner Genuport Trade GmbH nun mit, dass die Produkte auch hierzulande verkauft wurden.

Häagen-Dazs Rückruf: Diese Produkte sind betroffen

Konkret betroffen sind dabei die Becher der "Häagen-Dazs Vanilla / Classic Collection" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 21.05.2023. Dies sind die Chargen mit ihren jeweiligen Barcodes:

Häagen-Dazs Vanilla 460 ml

Barcode: 3415581101010

MHD bis einschließlich 21.05.2023

Barcode: 3415581101010 MHD bis einschließlich 21.05.2023 Häagen-Dazs Vanilla 95ml

Barcode: 3415581311716

MHD bis einschließlich 21.05.2023

Barcode: 3415581311716 MHD bis einschließlich 21.05.2023 Häagen-Dazs Classic Collection 4 x 95 ml (380 ml)

Barcode: 3415581505719

MHD bis einschließlich 21.05.2023

Diese Häagen-Dazs-Produkte sind von dem Rückruf betroffen Foto: General Mills / Genuport Trade GmbH

Wer die betroffenen Becher gekauft hat, kann diese in den Handel zurückbringen. Dort wird ihnen der Preis zurück erstattet. Wie General Mills und Genuport Trade weiter erklären, können die Konsumierenden alle anderen Produkte ohne Bedenken verzehren. Lesen Sie auch: Nach Ferrero-Rückruf: Wie sicher sind unsere Lebensmittel?

Häagen-Dazs Rückruf: Was ist Ethylenoxid?

Wie die Verbraucherschutzzentrale Nordrhein-Westfalen erklärt, treten seit 2020 immer wieder Fälle auf, in denen Ethylenoxid in Lebensmitteln nachgewiesen worde. Das Pestizid Ethylenoxid ist ein Pflanzenschutz- und Begasungsmittel. Es wird dazu genutzt, um in Nüssen, Gewürzen oder Pflanzenpulvern Bakterien und Pilze zu bekämpfen. In Europa ist Ethylenoxid bereits seit 1991 verboten.

Weil es in den USA, Kanada oder in China weiterhin erlaubt ist, kann das Pestizid aber nach wie vor auf den europäischen Markt gelangen – wie aktuell bei Häagen-Dazs. Für die Konsumierenden ist das gefährlich, denn Ethylenoxid kann das Erbgut verändern und im Körper krebserregend wirken. (reba)

