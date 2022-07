Ivana Trump: Ex-Frau von Donald Trumps mit 73 Jahren gestorben

Ivana Trump, die Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Das berichtete der US-Sender ABC am Donnerstag unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie. Ein Statement zum Tod gab es auch von Donald Trumps Account auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social.

Donald Trump über Ivana: „Sie war eine wunderbare Frau"

„Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau - eine Kraft in der Wirtschaft, eine Weltklasse-Sportlerin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin“, zitierte ABC aus der Erklärung der Familie.

Sie sei in ihrem zu Hause in New York gestorben, hieß es auf Donald Trumps Account auf der Plattform „Truth Social“. „Sie war eine wunderbare, schöne und erstaunliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben führte“, so Trump.

Ivana Trump wurde als erste Ehefrau des späteren US-Präsidenten Donald Trump bekannt. Das ehemalige Model und der damalige Immobilienmogul wurden in den 1980er-Jahren Teil der New Yorker Elite, ehe sie sich in den 90er-Jahren unter großem öffentlichen Aufsehen scheiden ließen. Trump heiratete anschließend seine zweite Frau Marla Maples. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: Donald Jr., Ivanka und Eric.

Ivana Trump war talentierte Skiläuferin

Ivana Marie Zelnícková wurde 1949 im heutigen Tschechien geboren. Schon früh zeigte sie sportliches Talent als Skiläuferin. Sie verließ ihre Heimat und wanderte nach Kanada aus, wo sie in den 1970er-Jahren eine Modelkarriere begann. In New York traf sie Donald Trump, den sie 1977 heiratete.

In der Folge übernahm sie zahlreiche Posten im Firmen-Konglomerat ihres Mannes und spielte eine zentrale Rolle bei den Geschäften ihres Mannes. Sie arbeitete unter anderem im Trump Tower in Manhattan und beaufsichtigte den Bau eines Trump-Casinos in Atlantic City, New Jersey.

Ivana Trump trat im Realitiy-TV auf

Nach der Trennung von Trump schrieb sie mehrere Bücher, darunter den Ratgeber: „Das Beste kommt noch: Scheidung bewältigen und das Leben wieder genießen“. 2010 kehrte sie wieder ins Rampenlicht zurück, als sie in der britischen TV-Show „Celebrity Big Brother“ auftrat. Lesen Sie auch: Wie Donald Trump das Leben von Wahlhelfern ruinierte

Seit 2005 ist Donald Trump mit dem Model Melania Trump verheiratet, die in seiner Zeit als Präsident First Lady war. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, Barron Trump.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

dpa

