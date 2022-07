Hitzewelle: Alarmstufe Rot in Großbritannien

Der Westen Europas ächzt unter hohen Temperaturen und Trockenheit. In Portugal und Frankreich sind mehrere Waldbrände ausgebrochen. Laut dem Deutschen Wetterdienst werden nächste Woche auch in Deutschland die Temperaturen nach oben schnellen.

Waldbrände in Westeuropa weiten sich aus

Hitzewelle Hitze in Großbritannien: Wetterdienst ruft Alarmstufe aus

Im Süden Europas ächzen Menschen, Tiere und Natur unter extremer Dürre und heftigen Waldbränden – nun schlägt auch Großbritannien vorsorglich Alarm.

Die britische Wetterdienst warnte am Freitag: „Außergewöhnliche, möglicherweise rekordverdächtige Temperaturen sind am Montag und dann wieder am Dienstag möglich“. Deshalb hat das Met Office zum ersten Mal überhaupt die vierte Stufe auf der Warnskala ausgerufen: Alarmstufe Rot. Ein großes Gebiet zwischen London, Manchester und dem Tal von York sind von der Ankündigung betroffen.

London bereitet sich auf die Hitze vor: Ein Büroangestellter trägt einen großen Ventilator durch Westminster. Foto: Yui Mok / dpa

Temperaturen von 40 Grad: Hitzerekord erwartet

Stufe 4 gilt laut Erklärung „wenn eine Hitzewelle so schwerwiegend und/oder langandauernd ist, dass ihre Auswirkungen über das Gesundheits- und Sozialsystem hinausgehen. Auf dieser Ebene können Krankheit und Tod unter fitten und gesunden Menschen auftreten und nicht nur in Hochrisikogruppen.“

Die Nächte würden für Großbritannien außergewöhnlich warm sein, vor allem in Städten, so die Behörde weiter. „Dies wird wahrscheinlich zu weitreichenden Auswirkungen auf Menschen und Infrastruktur führen.“ Schulen haben bereits auf die Hitze-Warnung reagiert: Schülerinnen und Schüler dürfen im Unterricht Sportkleidung anstatt Schuluniform tragen. Sportveranstaltung wurden abgesagt.

Der britische Hitzerekord liegt bei 38,7 Grad Celsius - gemessen am 25. Juli 2019 an der Universität Cambridge. Meteorologen rechnen damit, dass dieser Wert übertroffen wird. Met-Office-Sprecher Grahame Madge befürchtet gar Temperaturen von 40 Grad. „Wenn 40 Grad erreicht werden, ist das eine neuralgische Schwelle, die zeigt, dass der Klimawandel jetzt bei uns ist“, sagte Madge.

