Waldbrand in Spanien zerstört tausende Hektar Land

Fr, 22.07.2022, 16.23 Uhr

In der Gemeinde Ateca im Nordosten Spaniens hat ein Waldbrand fast 14.000 Hektar Land zerstört. So etwas habe es "noch nie gegeben", berichtet ein Anwohner. Die Waldbrände in Europa haben in diesem Jahr schon mehr Fläche vernichtet als im gesamten Jahr 2021.

