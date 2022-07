Drei Menschen in Iowa erschossen

Auf einem Campingplatz im US-Bundesstaat Iowa sind drei Menschen erschossen worden. Polizisten hätten in dem Naturpark in der Nähe der Kleinstadt Maquoketa drei Leichen entdeckt, teilte die Behörde für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates mit. Später hätten sie auch die Leiche des mutmaßlichen Schützen gefunden, nachdem das Gebiet nach dessen Wohnmobil abgesucht worden war.

Der 23-Jährige sei westlich des Parks tot aufgefunden worden - er habe sich vermutlich das Leben genommen, hieß es. Informationen zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst nicht. Es bestand keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC wurden 2020 landesweit fast 20.000 Menschen erschossen - mehr als 50 pro Tag. Bei einer Parade zum Unabhängigkeitstag in Highland Park in Illinois hatte Anfang Juli ein 21-Jähriger das Feuer eröffnet. Sieben Menschen wurden getötet und zahlreiche weitere verletzt. In den USA sind Schusswaffen oft leicht erhältlich.

© dpa-infocom, dpa:220722-99-124940/2 (dpa)