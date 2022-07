Kanadische Ureinwohner heißen Papst willkommen

Mo, 25.07.2022, 08.23 Uhr

Vertreter von Ureinwohnern haben Papst Franziskus in Kanada willkommen geheißen. Das Kirchenoberhaupt will die Ureinwohner um Vergebung für das Leid indigener Kinder in katholischen Internaten in Kanada bitten. IMAGES

Video: Justiz, Kriminalität, Religion, Weltanschauung