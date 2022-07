Lufthansa: Streik am Mittwoch? Wohl Flugausfälle und Verspätungen

Flugreisende mit der Lufthansa müssen sich am kommenden Mittwoch (27.7.)möglicherweise auf Flugausfälle und -verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die rund 20.000 Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik auf. Die Bodenbeschäftigten sind etwa für die Wartung der Flugzeuge zuständig und dafür, die Maschinen in die entsprechenden Positionen zu schieben.

Grund für den Streik sind die laufenden Tarifverhandlungen. Ein erstes Angebot der Lufthansa hatte Verdi abgelehnt, die Fortsetzung der Verhandlungen wurde für den 3. und 4. August vereinbart. Nach Gewerkschaftsangaben hatte das Unternehmen bei den Verhandlungen Festbeträge und eine ergebnisabhängige Komponente bei einer Laufzeit von 18 Monaten angeboten. Lesen Sie auch: Ryanair, Lufthansa, Eurowings – Wo jetzt Flüge ausfallen

Streik bei Lufthansa: Alle Standorte betroffen

Verdi forderte hingegen bei 12 Monaten Laufzeit 9,5 Prozent mehr Geld in den Lohntabellen. Bei einer Laufzeit von 12 Monaten sollen die unteren Lohngruppen besonders profitieren. Die Gehaltssteigerung müsse mindestens 350 Euro betragen und zusätzlich sollten sich alle Stundenlöhne deutlich vom gesetzlichen Mindestlohn absetzen, der im Oktober auf 12 Euro die Stunde steigt. Auch interessant: Flughafen-Chaos: Lufthansa streicht noch mal Tausende Flüge zur Ferienzeit

Der Warnstreik beginne am Mittwochmorgen um 03.45 Uhr und ende am Donnerstag um 06.00 Uhr, teilte Verdi am Montag in Berlin mit. Betroffen sind alle Lufthansa-Standorte, also etwa in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Köln, Hamburg, München oder Berlin. Lesen Sie auch: Tipps für das Chaos an den Flughäfen

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

