Johnson-Nachfolge: TV-Duell nach Krachen unterbrochen

Berlin In Großbritannien wurde die Übertragung des Duells zwischen Liz Truss und Rishi Sunak um die Nachfolge von Boris Johnson unterbrochen.

Im Rennen um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson sind Liz Truss und Rishi Sunak am Dienstagabend erneut in einem TV-Duell gegeneinander angetreten. Die Live-Übertragung musste jedoch unterbrochen werden, nachdem kurz zuvor ein lautes Krachen zu hören war.

Britische Medien berichten, dass ein medizinisches Problem der Grund für den Ausfall gewesen sein soll. Einer Quelle der BBC zufolge wurde Moderatorin Kate McCann ohmächtig und brach zusammen.

Johnson war am 7. Juli durch eine parteiinterne Revolte gegen seine viel kritisierte Amtsführung zum Rücktritt als Parteivorsitzender gezwungen worden, was auch das Aus für sein Regierungsamt bedeutete. Er will aber noch bis zur Kür seines Nachfolgers Premierminister bleiben. (fmg mit afp)

Mehr dazu in Kürze.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

