Abgemagerter Weißwal verirrt sich in eine Schleuse in Frankreich

So, 07.08.2022, 14.53 Uhr

Ein Weißwal hat sich in eine Seine-Schleuse in Nordfrankreich verirrt. Normalerweise leben Belugas in arktischen Gewässern. Behörden und Tierschützer sind in Sorge, da das Tier abgemagert ist und Nahrung verweigert.

