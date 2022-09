Kanaren: Rätsel um vermissten Deutschen - Polizei bittet um Mithilfe

Am 3. August machte sich der 23-jährige Oliver H. aus dem Landkreis Diepholz mit seinem Rucksack auf den Weg nach Gran Canaria. Der Niedersachse wollte als Backpacker über die Kanaren reisen – so jedenfalls hatte H. es seinem Umfeld mitgeteilt. H. soll zwar noch am selben Tag auf Gran Canaria angekommen sein, doch seit dem 4. August fehlt von ihm jede Spur. Nun hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet.

Seit dem Tag nach seiner Ankunft auf den kanarischen Insel fehle jeglicher Kontakt zu H., schreibt die Polizei Nienburg/Schaumburg in einer Mitteilung, in der sie auch ein Foto des Mannes teilt. Auch auf seinen Profilen in den sozialen Medien sei der junge Mann inaktiv – unüblich, weil er sonst viel zu seinen Reisen poste, so die Behörden.

Fast einen Monat nach Oliver H.s Verschwinden ist viel passiert: Am 8. August meldete ihn seine Mutter bei der Polizei als vermisst. Die kontaktierte die spanischen Behörden und leitete alle Informationen weiter. Die spanischen Behörden fahndeten öffentlich nach H. und organisierten mehrere Suchaktionen. So schreibt die deutsche Polizei es in ihrer Erklärung.

Doch H. bleibt verschwunden. Datenauswertungen von seinem Telefon haben ergeben, dass er sich zuletzt an der Ostküste von Teneriffa aufgehalten haben könnte. Was ist seither mit Oliver H. passiert?

Kanaren: Polizei richtet Hinweisportal für Oliver H. ein

"Uns liegen immer noch keine Hinweise auf einen Unglücksfall oder eine Straftat vor", erklärt Julia Haase, Sprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Nichtsdestotrotz möchten wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den entscheidenden Hinweis zu erlangen, der zum Auffinden von Herrn Heise führt."

Die Polizei Nienburg/Schaumburg hat daher nun ein Webportal eingerichtet, auf dem sich Hinweisgebende melden und Informationen zum Verbleib von Oliver H. teilen können. Wer H. gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, solle sich dort melden. Die Polizei nimmt dort sowohl schriftliche Informationen wie auch Bilder entgegen.

Die Behörde weist aber auch darauf hin, dass sie nach wie vor telefonisch Hinweise aufnimmt, dies unter der Telefonnummer der Polizei Nienburg/Schaumburg: 05021/9778 0. (reba)

