Matthias Reim: Konzerte im Herbst fallen aus – "intensive ärztliche Behandlung"

Mehrere Auftritte von Matthias Reim müssen in den kommenden Wochen ausfallen.

Schlagersänger Matthias Reim ist krank. Deswegen müssen alle seine Konzerte im September und Oktober ausfallen.

Konzertveranstalter Dieter Semmelmann schrieb am späten Donnerstagabend bei Instagram: "Wir müssen Euch leider mitteilen, dass sich der Gesundheitszustand von Matthias Reim in den letzten Tagen verschlechtert hat und er sich heute Abend in intensive ärztliche Behandlung geben musste."

"Neben seiner Stimmbandentzündung haben sich weitere, ernstere Probleme ergeben, die eine längerfristigen Behandlung erfordern und mehrere Wochen in Anspruch nehmen werden." Unter anderem waren in den nächsten Wochen Auftritte in Hamburg, Potsdam und Nürnberg geplant.

Matthias Reim: Längere Pause nötig

Weiter schrieb der Konzertveranstalter: "Wir müssen ihm eine längere Erholungspause geben und sind zuversichtlich, dass er für die Arenakonzerte im Dezember wieder vollständig fit sein wird." Fans schickten dem Sänger via Instagram Genesungswünsche.

Reim wurde in den frühen 90er Jahren mit dem Hit "Verdammt, ich lieb' dich" bekannt. Im April wurde er zum siebten Mal Vater. Die gemeinsame Tochter mit Ehefrau Christin Stark heißt Zoe. Der Schlagerstar und die Sängerin sind seit 2020 verheiratet, sie heirateten mitten im ersten Corona-Lockdown.(fmg/dpa)

