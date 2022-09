Leipzig: Baby aus Einkaufszentrum verschwunden – Suche läuft

Berlin. In Leipzig ist ein Baby aus einem Einkaufzentrum verschwunden. Die Suche läuft – die Polizei geht aber nicht von einem Verbrechen aus.

In Leipzig sucht die Polizei nach einem verschwundenen Baby.

Der Albtraum aller Eltern ist in Leipzig Wirklichkeit geworden. In einem Einkaufzentrum ist am Donnerstagnachmittag ein Baby samt Kinderwagen verschwunden. Seit Donnerstag 17 Uhr sucht die Polizei nach dem Säugling – bislang ohne Erfolg.

"Die Suche ist nach wie vor im Gang", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Mit Beginn des Berufsverkehrs würden die Maßnahmen nochmals intensiviert.

Bereits in der Nacht seien viele Kollegen aus den verschiedensten Bereichen an der Suche beteiligt gewesen, sagte der Sprecher. Auch eine Hundestaffel sei zum Einsatz gekommen. Zudem seien die Rettungsleitstelle, die Verkehrsbetriebe und Taxi-Unternehmen informiert worden. Auch Videoaufzeichnungen aus Straßenbahnen würden überprüft.

Baby in Leipzig verschwunden: "Keine Entführung"

Der etwa einen Monat alte Junge war aus einem Einkaufszentrum verschwunden, das sich im Leipziger Stadtteil Gohlis auf der Georg-Schumann-Straße befindet. Das Baby wurde seit 17 Uhr gesucht, wie die Polizei mitteilte. "Es ist keine Entführung", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend. Medien hatten dies berichtet.

"Das Kind wurde nicht weggerissen." Es sei aber nicht mehr bei den Sorgeberechtigten, sagte die Sprecherin. Ob der kleine Junge in Gefahr sei, sei nicht einschätzbar. (fmg/dpa)

