Beerdigung von Queen Elizabeth II. live: Öffentliche Aufbahrung beendet

Auch Fußball-Ikone David Beckham hat sich in London in die kilometerlange Warteschlange gestellt, um am aufgebahrten Sarg der Queen persönlich von Königin Elizabeth II.

Mehr als 12 Stunden in der Schlange: Auch David Beckham nimmt in London Abschied von der Queen

Mehr als 12 Stunden in der Schlange: Auch David Beckham nimmt in London Abschied von der Queen

Queen Elizabeth II. wird am Montag beerdigt

Tausende hochrangige Trauergäste nehmen in London Anteil

Die Warteschlange vor Westminster Hall ist inzwischen geschlossen

Die Aufbahrung der Queen ist beendet

König Charles III. dankt der Öffentlichkeit für ihre Anteilnahme

Bundespräsident Steinmeier kondoliert im Buckingham Palast

Queen Elizabeth II. wird am Montag beerdigt. In London haben sich Tausende Gäste zum Begräbnis der Königin versammelt, darunter viele Hundert Staatsoberhäupter. Millionen britische Untertanen verfolgen die Beerdigung in der britischen Hauptstadt und in ganz Großbritannien. Die Beisetzung der Queen ist seit Jahren geplant, der Ablauf minutiös getaktet.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Blumen und Tränen: So trauert Großbritannien um seine Queen

Der Staatsakt ist das größte Ereignis in der jüngeren britischen Geschichte. Das ganze Land hält am Montag inne. Supermärkte haben geschlossen, die Londoner Börse hat den Handel ausgesetzt, Kulturveranstaltungen sind abgesagt. Die Trauerfeier beginnt um 12.00 Uhr (MESZ) in der Westminster Abbey.

Liveblog zum Begräbnis von Queen Elizabeth II.: Öffentliche Aufbahrung beendet

7.30 Uhr: Die öffentliche Aufbahrung von Queen Elizabeth II. in der Westminister Hall in London ist um 7.30 Uhr (6.30 Uhr Ortszeit) zu Ende gegangen. Zehntausende britische Untertanen hatten in den letzten Tagen in einer kilometerlangen Schlange angestanden, um der verstorbenen Königin die letzte Ehre zu erweisen.

Der Sarg von Königin Elisabeth II., drapiert mit der königlichen Standarte, der Reichskrone und dem Reichsapfel und Zepter des Herrschers, liegt auf dem Katafalk in der Westminster Hall im Palast von Westminster, London. Foto: Sarah Meyssonnier/PA Wire/dpa

Kurz vor Begräbnis der Queen noch immer lange Warteschlange am Sarg

6.10 Uhr: Wenige Stunden vor Beginn des Staatsbegräbnisses für Queen Elizabeth II. haben noch immer Tausende Menschen in der Warteschlange vor der Westminster Hall in London ausgeharrt. Die Behörden hatten die Schlange zum Abschiednehmen am Sarg der Queen am späten Sonntagabend offiziell geschlossen und ab ca. 22:40 Uhr Ortszeit keine weiteren Menschen mehr zugelassen. Bei denen, die anschließend abgewiesen wurden, sei die Enttäuschung groß gewesen, berichtete der Sender BBC.

Wegen der langen Wartezeiten und der kühlen Temperaturen in London hätten in der Nacht fast 100 Menschen medizinische Hilfe gebraucht, neun seien ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Der letzte Untertan wird der Queen um 06:30 Uhr Ortszeit (07:30 Uhr MESZ) die letzte Ehre erweisen, anschließend wird das Gebäude geschlossen.

Das Ende von "The Queue", der Schlange, in der sich Tausende Britinnen und Briten angestellt hatten, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen. Foto: Alex McBride/Getty Images

Großbritannien nimmt mit Staatsbegräbnis Abschied von Königin Elizabeth II.

6.00 Uhr: Großbritannien nimmt am Montag mit einem Staatsbegräbnis in der Londoner Westminster Abbey Abschied von Queen Elizabeth II. Am Morgen wird der Sarg der am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorbenen Queen auf einer Kanonenlafette von Westminster Hall zur nahegelegenen Kathedrale gebracht. An der Trauerfeier (ab 12.00 Uhr) nehmen rund 2000 Gäste teil, darunter Staatsoberhäupter und Monarchen aus aller Welt.

Anschließend wird der Sarg der Queen nach einer Prozession nach Schloss Windsor überführt. An einer im Fernsehen übertragenen Beisetzungsfeier in der dortigen St. George's Chapel (17.00 Uhr MESZ) nehmen mehr als 800 Gäste teil, neben Mitgliedern der Königsfamilie und Politikern auch ehemalige Mitarbeiter der Verstorbenen. Am Abend (20.30 MESZ) wird die Queen dann in der König George VI.-Gedächtniskapelle im engsten Familienkreis beigesetzt.

Eine "Peppa Pig"-Abschiedskarte liegt im Green Park in London. "Du warst die coolste Königin aller Zeiten", verabschiedet sich eine Zweijährige von der Queen. Foto: Carl Court/Getty Images

Strahlend lächelnd: Neues Porträt der Queen verbreitet

5.50 Uhr: Kurz vor dem Staatsbegräbnis für Elizabeth II. ist ein neues Foto der gestorbenen Monarchin publiziert worden. Auf dem am Sonntagabend von Buckingham Palace verbreiteten Bild ist die Monarchin strahlend lächelnd in einem hellblauen Kleid und mit ihrem Perlenschmuck zu sehen. Zudem trägt sie Aquamarin- und Diamantbroschen, die ihr Vater George VI. ihr zum 18. Geburtstag im April 1944 geschenkt hatte. Das Foto wurde britischen Medienberichten zufolge im Mai kurz vor dem Platin-Jubiläum der Queen in Schloss Windsor von Ranald Mackechnie aufgenommen, der auch das offizielle Jubiläums-Porträt fotografiert hatte.

Porträt von Queen Elizabeth II., aufgenommen im Mai 2022 Foto: Royal Household//Ranald Mackechnie/PA Media/dpa

Charles III. dankt Öffentlichkeit für Anteilnahme nach dem Tod der Queen

1.33 Uhr: Der britische König Charles III. hat der Öffentlichkeit für die große Anteilnahme nach dem Tod von Queen Elizabeth II. gedankt. "Wir waren über alle Maßen gerührt von allen, die sich die Mühe gemacht haben, zu kommen und dem lebenslangen Dienst meiner lieben Mutter, der verstorbenen Königin, die letzte Ehre zu erweisen", erklärte der König am Sonntag einen Tag vor dem Staatsbegräbnis der Queen.

"Während wir uns alle auf das letzte Lebewohl vorbereiten, will ich diese Gelegenheit nutzen und all den unzähligen Menschen danken, die meiner Familie und mir in dieser Zeit der Trauer eine solche Unterstützung und Trost waren", fügte Charles hinzu. Er und seine Frau Camilla seien von den Beileidsbekundungen und der Unterstützung aus Großbritannien und der ganzen Welt "tief berührt".

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Elizabeth II. kommt am 21. April 1926 um 2.40 Uhr morgens als Prinzessin Elizabeth Alexandra Mary in London zur Welt. Bei ihrer Geburt stand Elizabeth an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Foto: ZUMA Press / imago

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Diese Aufnahme zeigt die junge Elizabeth an ihrem ersten Geburtstag mit ihrer Großmutter Mary. Als Elizabeths Großvater Georg V. starb, folgte ihr Onkel als Eduard VIII. auf den Thron. Der dankte 1936 aber ab, um die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten. Foto: ZUMA Press / imago

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern An seiner Stelle wird Elizabeth’ Vater, Georg VI, neuer König. Nach seiner feierlichen Krönung am 12. Mai 1937 zeigten sich die neue Königin Elizabeth (links) und ihre älteste Tochter Prinzessin Elizabeth dem Volk. Elizabeth rutscht damals auf Platz zwei der britischen Thronfolge. Foto: PA / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Prinzessin Elizabeth (r.) und ihre jüngere Schwester Prinzessin Margaret. Sie stirbt bereits am 9. Februar 2002 im Alter von 71 Jahren. Foto: UIG / imago

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Die Geschwister Elizabeth und Margaret mit den Eltern Vater George VI und Mutter Elizabeth. Foto: imago stock&people / imago/Arkivi



Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Am 20. November 1947 heiratet Prinzessin Elizabeth den deutsch-griechisch-dänischen Leutnant Philip Mountbatten und setzte sich damit gegen den Willen ihrer Eltern durch. Foto: Press Association / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Die Verbindung zwischen Elizabeth und Philip ist nicht unumstritten, ... Foto: UPI INP / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern ... denn Philip ist im Ausland geboren und seine Schwestern sind mit deutschen Adligen verheiratet, die Verbindungen zu den Nationalsozialisten hatten. Diese Aufnahme der Frischvermählten wurde am 23. November 1947 aufgenommen – kurz nach ihrer Heirat. Foto: Keystone Press Agency/ZUMA Press / imago

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Am 14. November 1948 wird Thronfolger Prinz Charles geboren. Elizabeth ist während seiner Kindheit oft abwesend, was sie im Nachhinein bereut, wie sie einmal sagt. Das Verhältnis zwischen den beiden ist nicht immer reibungslos. Prinzessin Anne, das zweite Kind, kommt am 15. August 1950 zur Welt. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Neben Charles und Anne bekommt Königin Elizabeth noch zwei weitere Kinder. 1960 wird Andrew (Foto) geboren, 1964 dann Edward. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International



Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Nach dem Tod von Georg VI. besteigt Elizabeth am 6. Februar 1952 mit nur 25 Jahren den Thron. Somit feiert sie bereits den 65. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Ihre Krönung findet am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt. Es ist die erste Krönung, die live im Fernsehen übertragen wird – gegen den Willen des damaligen Premierministers Winston Churchill. Doch die Übertragung wird ein voller Erfolg. Der Absatz von Fernsehgeräten steigt vor dem Ereignis rapide an. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Nach der Krönungszeremonie zeigt sich die frischgebackene Königin Elizabeth II. mit den Kindern Prinz Charles, Prinzessin Anne sowie Ehemann Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Foto: dpa EPU / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Allein in den ersten zwölf Monaten nach Thronbesteigung bringt es Queen Elizabeth II. auf rund 65.000 bereiste Kilometer. Während ihrer sechsmonatigen Commonwealth-Reise 1953/54 besucht sie mit Prinz Philip zwölf Länder. Auf dem Foto sind sie in Sydney zu sehen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Und das ist erst der Anfang: Im Februar 1956 ist sie zum Beispiel in Nigeria (Foto). Mehr als vier Jahrzehnte (1953 bis 1997) ist die Britannia, die königliche Yacht, die schwimmende Residenz ihrer Majestät. Im Laufe der Jahre segelt die Queen auf ihr weit mehr als stolze eine Million Meilen und besuchte sogar die Karibik und Südafrika. Foto: Fox Photos / Getty Images

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Damit gilt die Königin als das Staatsoberhaupt der Geschichte, das am weitesten reist. Foto: ZUMA Press / imago



Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern In ihrer Regentschaft traf Elizabeth II. mit allen wichtigen Politikern zusammen. 1996 begegnet sie Nelson Mandela. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern 2011 sind der damalige US-Präsident Barack Obama und die Ex-First Lady zu Besuch. Die Gäste müssen dabei über die besondere Begrüßung der Queen Bescheid wissen. Männer machen den Diener (nur der Kopf), die Frauen einen Knicks. Die korrekte Anrede ist „Your Majesty“, danach „Ma’am“. Michelle Obama bricht aber vor ein paar Jahren ein Tabu und umarmt die Queen leicht. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Vor allem Deutschland ist der Königin ans Herz gewachsen. Im Juni 2015 trifft sich Queen Elizabeth II. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel – der fünfte Besuch der Königin in Deutschland. Foto: Handout / Getty Images

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Privat interessierte sich Königin Elizabeth II. für den Reitsport. Sie besitzt und züchtet Englische Vollblüter und besucht gerne das traditionsreiche britische Pferderennen in Ascot. Foto: imago stock&people / imago/Arkivi

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Und selbst im hohen Alter – wie hier 2002 – unternimmt die Königin noch Reitausflüge. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS



Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Im Zusammenhang mit ihrer Familie passiert Elizabeth II. der wohl größte Fehler ihrer Regentschaft: der Umgang mit dem Tod Prinzessin Dianas am 31. August 1997. Das Königshaus setzt die Fahne des Buckingham-Palasts nur mit erheblicher Verzögerung auf Halbmast, als Diana verunglückt war. Elizabeth II. hat die Stimmung im Volk falsch eingeschätzt. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern 2002, genau am 30. März, trauert die Königin um ihre Mutter Elizabeth. Zwei Jahre zuvor hatte „Queen Mum" (links) noch ihren 100. Geburtstag gefeiert. Foto: Ian Waldie / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Knapp acht Jahre nach dem Tod Dianas heiratet auch Prinz Charles wieder. Am 9. April 2005 ging es mit Jugendliebe Camilla Parker-Bowles vor den Traualtar. Foto: epa PA GRANT/POOL WPA ROTA POOL / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Elizabeth II. war Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie Staatsoberhaupt der Commonwealth-Staaten, zu denen neben anderen Ländern Kanada, Australien und Neuseeland gehören. Foto: Toby Melville / Pool / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Queen Elizabeth II. war die am längsten regierende britische Monarchin. Kein anderer Monarch vor ihr hat in einem so hohen Alter regiert. Sie überholte sogar ihre Ururgroßmutter Victoria (1837-1901). Foto: POOL / REUTERS



Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Immer an ihrer Seite: Prinz Philip. Die beiden waren 69 Jahre lang verheiratet. 2007 feierten sie Diamanthochzeit. Auf dem Foto sind die beiden mit den Kindern Prinz Charles (links unten), Prinz Andrew, Prinzessin Anne und Prinz Edward (von links) zu sehen. Foto: Tim Graham / Pool / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Der 90. Geburtstag von Elizabeth II. am 21. April 2016 wird in ganz Großbritannien gefeiert. Die Bürger sind aufgerufen, eigene Straßenfeste zu veranstalten und die Monarchin hochleben zu lassen. Foto: POOL / REUTERS

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Elizabeth II. galt als sehr pflichtbewusste Königin. Foto: Andy Rain / dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Prinz Charles (l-r), Herzogin Camilla, Königin Elizabeth II., Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate stehen 2018 auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um eine Luftparade zum 100. Jahrestag der britischen Luftwaffe zu beobachten. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Bis zuletzt arbeitet sie täglich und war dafür bekannt, ihre Post sehr sorgfältig durchzuarbeiten. Foto: Andy Rain / dpa



Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Prinz Philip: Der Ehemann der Queen starb am 9. April 2021, zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag, in Schloss Windsor. Sein Tod war ein schmerzhafter Verlust für die Queen, für die er immer ein wichtiger Berater und Wegbegleiter gewesen war. Foto: Alastair Grant/AP Pool/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Königin Elizabeth II. im Juni 2022 auf dem Balkon des Buckingham Palastes, neben ihr der Herzog von Kent. Foto: dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Königin Elizabeth II. beobachtet vom Balkon des Buckingham Palace aus die Geburtstags-Parade "Trooping the Colour". Foto: dpa

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Am 6. September 2022 empfängt die Queen die neue Premierministerin Liz Truss auf Balmoral . Foto: Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images

Queen Elizabeth II.: Das Leben der Monarchin in Bildern Königin Elizabeth II. stirbt am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren. Foto: Andy Rain/EPA/dpa

Warteschlange zum Abschiednehmen von Queen geschlossen

0.25 Uhr: Die Warteschlange "The Queue" in London zum Abschiednehmen am Sarg der Queen ist geschlossen worden. Wie das britische Kulturministerium am späten Sonntagabend um ca. 22:40 Uhr Ortszeit mitteilte, wurden keine weiteren Menschen mehr zugelassen. Viele Tausend Menschen hatten sich in den vergangenen Tagen in die kilometerlange Schlange eingereiht, um Elizabeth II. die letzte Ehre zu erweisen.

Die Türen der Westminster Hall des Parlaments, in der die Monarchin seit Mittwochabend aufgebahrt war, sollten am Montagmorgen geschlossen werden. Zuletzt betrug die Wartezeit acht Stunden; die Schlange reichte bis zur Tower Bridge. Zwischenzeitlich hatten die Menschen mehr als 20 Stunden angestanden, um einen Blick auf den Sarg ihrer Königin werfen zu können. Selbst Prominente wie der frühere englische Fußballnationalspieler David Beckham hatten sich in die auch als "Elizabeth Line" - nach der gleichnamigen U-Bahnlinie - genannte Schlange eingereiht. Lesen Sie auch: Was der Tod der Queen für William und Harry bedeutet

Ein Eisverkäufer versorgt in London Wartende mit Erfrischung. "The Queue" ist seit den frühen Morgenstunden geschlossen. Foto: Alex McBride/Getty Images

Vorname Elizabeth Alexandra Mary Nachname Mountbatten-Windsor Titel Königin von Großbritannien, Nordirland und 14 weiteren souveränen Staaten Geboren 21. April 1926 in London Gestorben 8. September 2022 in Schottland Sternzeichen Stier Partner Prinz Philip Kinder Prinz Charles, Prinz Andrew, Prinzessin Anne, Prinz Edward

Steinmeier kondoliert König Charles III. bei Empfang im Buckingham-Palast

0.10 Uhr: Bei einem Empfang im Londoner Buckingham-Palast hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem britischen König Charles III. am Sonntag kondoliert. Steinmeier habe dem König das Beileid der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger überbracht, teilte die Sprecherin des Bundespräsidenten, Cerstin Gammelin, am Abend im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, dass den König und den Bundespräsidenten zeigt.

Bundespräsident #Steinmeier hat heute bei einem Empfang im Buckingham Palace Seiner Majestät König #CharlesIII das Beileid der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger überbracht #QueenElizabethIIMemorial (Foto: flickr) pic.twitter.com/YbR9XrAFF3 — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) September 18, 2022

Zuvor hatte Steinmeier im ZDF-"heute-journal" auf die Einzigartigkeit des Staatsbegräbnisses für die verstorbene Königin Elizabeth II. am Montag in London hingewiesen. Das Staatsbegräbnis sei ein "Jahrhundertereignis", sagte er und würdigte die Autorität der Queen, die diese "durch ihre Beständigkeit, ihre Erfahrung" erlangt habe. Eine 70-jährige Regentschaft werde aber kaum noch einmal möglich sein, sagte der Bundespräsident.

"Das kann man nicht nachahmen", sagte er auf die Frage nach dem Vorbildcharakter der Queen. "Aber es zeigt sich, dass die Königin Mittel und Wege gefunden hat, in die Bevölkerung hineinzuwirken, Versicherung zu geben, dass dieses Land trotz aller Probleme eine Zukunft hat", sagte Steinmeier mit Blick auf Großbritannien. Dies sei auch die Aufgabe eines deutschen Bundespräsidenten.

Enkel der Queen halten Totenwache an ihrem Sarg Enkel der Queen halten Totenwache an ihrem Sarg Video: Vermischtes, Leute

(fmg/mit dpa/AFP)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de