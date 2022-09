Staats- und Regierungschefs erweisen Queen die letzte Ehre

Mo., 19.09.2022, 10.23 Uhr

In Westminister Hall in London erweisen zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. die letzte Ehre, darunter US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Für den Mittag ist eine Trauerfeier geplant. the day's events following the death of Queen Elizabeth II

