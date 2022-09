Staatsbegräbnis für die Queen: Das Jahrhundertereignis nimmt seinen Lauf

Mo., 19.09.2022, 10.23 Uhr

In London ist die öffentliche Aufbahrung von Königin Elizabeth II. in Westminister Hall zu Ende gegangen. Für den Mittag ist eine Trauerfeier in der Westminster Abbey geplant. An der Wegstrecke des Sargs versammeln sich bereits zahlreiche Schaulustige.

