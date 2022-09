Biontech & Co.: 4. Impfung – Studie mit bemerkenswertem Ergebnis

Deutschland steht vor einer neuen Corona-Welle

Eine vierte Impfung soll im Kampf gegen das Coronavirus helfen

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen stark an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schätzt die aktuelle Corona-Infektionslage "ganz klar" als Beginn einer Herbst- und Winter-Welle ein. "Das ist nicht nur in den deutschen Zahlen zu sehen, sondern auch international", sagte der SPD-Politiker am Freitag. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Welle bekämpft werden muss", so Lauterbach.

Lauterbach wirbt dafür, das Coronavirus mit einer Auffrischungsimpfung zu bekämpfen. Er appelliert insbesondere an ältere Menschen ab 65 Jahren, sich ein viertes Mal gegen Corona impfen zu lassen. Denn hier gibt es eine erstaunliche Wirkung. Die Impfung reduziere die Sterblichkeit im Fall einer Corona-Infektion um 90 Prozent, sagte Lauterbach. "Es macht für ältere Menschen einen Riesenunterschied." Das werde zu wenig kommuniziert und der Booster zu wenig genutzt, daher wolle man diese Menschen ganz gezielt mit der neuen Impfkampagne ansprechen.

Bei seiner Argumentation beruft sich Lauterbach auf eine US-Studie unter älteren Menschen, die die Wirkung einer vierten Impfung aufzeigt.

Vierte Corona-Impfung: Zahlen aus US-Studie beeindrucken

Für die Studie waren fast 10.000 Pflegeheimbewohner in 19 US-Staaten im Sommer 2022 untersucht worden. Sie erhielten in dieser Phase, in der bereits Omikron-Subvarianten zirkulierten, eine zweite Auffrischungsdosis.

Das beeindruckende Ergebnis: Nach 60 Tagen konnten die Wissenschaftler feststellen, dass die Bewohner mit Auffrischungsimpfung zu 74 Prozent wirksam gegen einen schweren Infektionsverlauf geschützt waren. Ein schwerer Verlauf wurde dabei als eine Erkrankung mit Krankenhausaufenthalt und/oder Todesfolge definiert.

Die Sterblichkeit infolge einer Corona-Infektion nahm um 90 Prozent ab im Vergleich zu Menschen, die nur einen Booster erhalten hatten.

Ein Booster hilft der Studie zufolge also deutlich gegen einen schweren Corona-Verlauf und schützt noch deutlicher vor einem Verlauf, der tödlich endet. "Die Ergebnisse unterstreichen, wie bedeutsam es ist, dass Pflegeheimbewohner die empfohlenen Auffrischungs-Impfdosen erhalten, auch mit neu zugelassenen Impfstoffen, die auf dem neuesten Stand sind", folgern die Wissenschaftler in der US-Studie aus ihren Ergebnissen.

Vierte Impfung: Neue Impfstoffe werden bevorzugt eingesetzt

Bundesgesundheitsminister Lauterbach folgt der Argumentation der Forscher. "US Daten zeigen erneut die Wirkung der 4. Impfung. Im Vergleich zur 3. Impfung sinkt bei Pflegebedürftigen das Sterberisiko noch einmal um 90 Prozent. Die 4. Impfung, gerade auch mit den neuen Impfstoffen, schützt Menschen mit Risiko für die jetzt kommende Welle", twitterte er.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich bei Covid-19-Auffrischimpfungen für den bevorzugten Einsatz der an die Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe aus. Anfang September hatte die europäischen Arzneimittelbehörde EMA die ersten dieser Corona-Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna zugelassen. Sie richten sich sowohl gegen den Corona-Wildtyp als auch gegen die Omikron-Varianten BA.1 beziehungsweise BA.4 und BA5. Zugelassen sind diese für Menschen ab 12 Jahre.

Zur Viertimpfung wird aktuell nur bestimmten Gruppen geraten: Menschen ab 60 Jahren, Risikopatienten wie Immungeschwächten ab 12 Jahren, Pflegeheimbewohnern und Personal im Gesundheits- und Pflegebereich. Es gilt in der Regel ein Abstand von sechs Monaten zur vorherigen Impfung oder Infektion.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

