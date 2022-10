Hochwasser in Australien: Teile Melbournes überschwemmt

Hochwasser in Australien: Teile Melbournes überschwemmt

Fr., 14.10.2022, 10.23 Uhr

Wegen Überschwemmungen sind tausende Menschen in drei Bundesstaaten im Südosten Australiens zum Verlassen ihrer Häuser aufgerufen. Am schlimmsten ist die Lage in Victoria mit der Metropole Melbourne.

Video: Katastrophe, Unglück, Wetter, Umwelt