Corona: Gefährliche neue Variante - Experte von Datenleak alarmiert

4) CDC data are only updated 1x/week. since we have a barely functioning CDC, we need to thank all the diligent variant trackers:@CorneliusRoemer @RajlabN @Asinickle1 @TWenseleers @jbloom_lab @JPWeiland @SolidEvidence @LongDesertTrain @DGBassani @yunlong_cao & @TRyanGregory pic.twitter.com/kuU5eT6R4d