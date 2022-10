Corona: Eine Omikron-Subvariante löst alle ab ++ RKI sieht Entspannung

Eine Omikron-Variante dominiert das Infektionsgeschehen mit 96 Prozent

Das RKI meldet am Donnerstag aktuelle Corona-Zahlen

Der Wert der Neuinfektionen und Inzidenz sinken weiter

Berlin. Die Herbstwelle scheint vorerst abzuflachen: Am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) erneut rückläufige Corona-Infektionszahlen. Mit 78.905 Neuinfektionen (Vorwoche: 116.806) und 196 Todesfällen (Vorwoche: 223) fallen die Zahlen wieder tiefer aus. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 493,4 (Vorwoche: 661,3; Vormonat: 334,9). Expertinnen und Experten gehen jedoch von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus.

Wie das RKI am Donnerstagabend in seinem Wochenbericht erklärt, stiegen die Neuinfektionen in Alters- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Einrichtungen dagegen im Vergleich zur Vorwoche an. Auch die Todesfälle seien in den Einrichtungen angestiegen, so das RKI. Grund dafür könnten die hohen Inzidenzen der vergangenen Wochen sein.







Corona-News von Donnerstag, 27. Oktober: RKI Wochenbericht – "Gewisse Entspannung"

19.52 Uhr: Bei den Corona-Zahlen in Deutschland zeichnet sich laut Robert Koch-Institut (RKI) ein abnehmender Trend ab – die weitere Entwicklung müsse jedoch noch abgewartet werden. "Bei den Erkrankungszahlen durch Covid-19 deutet sich eine gewisse Entspannung an", schreibt das RKI in seinem Wochenbericht vom Donnerstag. Dieser bezieht sich größtenteils auf die vergangene Woche und beinhaltet neben der Sieben-Tage-Inzidenz zahlreiche weitere Indikatoren.

Ob es sich um einen nur vorübergehenden Rückgang handelt, der auch mit den Herbstferien in vielen Bundesländern verbunden ist, oder ob er sich fortsetzt, bleibt abzuwarten, wie das RKI schreibt. Schulferien beeinflussten sowohl das Kontakt-, als auch das Testverhalten.

Bei den Virusvarianten bildete sich dagegen eine dominierende Mutation heraus: "In Deutschland hat die seit Mitte Juni dominierende Omikron-Linie BA.5 andere Varianten fast vollständig verdrängt", so das RKI. In der vergangenen Woche habe sie demnach 96 Prozent der Infektionen ausgemacht. Die Varianten BA.2 und BA.4 lagen jeweils bei zwei Prozent.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schuf kürzlich mit "Omicron subvariants under monitoring" eine neue Kategorie. Laut RKI werden deren Ausbreitung und die Konsequenzen in Hinblick auf Übertragbarkeit und Krankheitslast intensiv beobachtet. Es geht um Erreger wie zum Beispiel BF.7, BQ.1 und BQ.1.1.

Weitere Ermittlungen gegen Ex-Bundestagsabgeordneten

12.27 Uhr: Gegen den Ex-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann führt die Staatsanwaltschaft Meiningen ein Steuerermittlungsverfahren. Einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Freies Wort" (Donnerstag) bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage. "Das Verfahren läuft seit einiger Zeit", sagte er.

Im Zuge der Maskenaffäre hatte die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft gegen den 38 Jahre alten ehemaligen CDU-Abgeordneten wegen des Verdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Das Verfahren wurde im September eingestellt. Hauptmann hatte 2021 sein Bundestagsmandat niedergelegt.

