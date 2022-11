Eurojackpot heute: Rekordgewinn in Deutschland? So hoch ist Jackpot

In Deutschland ist an diesem Dienstagabend ein Rekordgewinn beim Eurojackpot möglich: Insgesamt geht es um 118 Millionen Euro – so viel Geld wurde noch nie in einem Jackpot in Deutschland abgeräumt.

Die hohe Summe des Jackpots baut sich auf, wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig ankreuzt. Das nicht verteilte Geld aus der ersten Gewinnklasse wandert dann in den Jackpot für die nächste Ziehung.

Der heutige Ziehungsort ist Helsinki (Finnland), koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.

Eurojackpot: 118 Millionen könnten nach Deutschland gehen

Die 18 Teilnehmerländer hatten zum zehnjährigen Bestehen der europäischen Lotterie Ende März 2022 die Regeln geändert. Zum einen wurde neben dem Freitag mit dem Dienstag ein zweiter Ziehungstag eingeführt, zum anderen wurde die Obergrenze von 90 auf 120 Millionen Euro angehoben.

Im Juli wurde ein Jackpot mit dem Höchstwert von 120 Millionen Euro geknackt, der Gewinn ging nach Dänemark.

Im Mai hatte eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen 110 Millionen Euro abgeräumt und damit einen Rekordgewinn für Deutschland aufgestellt. Bis zur Regeländerung im Frühjahr wurden die Topgewinne von 90 Millionen Euro in Deutschland von Tippern aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen (2) gehalten. (fmg)

