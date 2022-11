Berlin: Radfahrerin nach Unfall gestorben – Anzeige gegen Klimaaktivisten

Die in Berlin bei einem Unfall schwer verletzte Radfahrerin ist gestorben. Das berichten die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und die Nachrichtenagentur AFP. Die Rettung der Frau wurde möglicherweise durch Klimablockaden der Gruppe "Letzte Generation" blockiert. Die Berliner Polizei stellte gegen zwei der Aktivisten Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung.

Die 44-jährige Fahrradfahrerin war bei dem Unfall in Berlin von einem Betonmischer erfasst und überrollt worden. Ein zu Hilfe gerufenes Spezialfahrzeug der Feuerwehr stand mutmaßlich wegen einer Straßenblockade der Klimaaktivisten im Stau und kam deshalb einige Minuten später zum Einsatzort. Inwieweit sich das negativ auf die Rettung der Verletzten ausgewirkt hat und ob sie ohne die Verzögerung überlebt hätte, ist noch nicht geklärt.

Am Donnerstag war die Radfahrerin in einer Berliner Klinik für hirntot erklärt worden. Am Donnerstagabend sei sie schließlich im Krankenhaus gestorben, teilten laut dpa die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mit. Bereits am Donnerstag hatte die Polizei fälschlicherweise berichtet, dass die Frau gestorben sei. Es habe ein Missverständnis in der Kommunikation gegeben, sagte daraufhin ein Sprecher und entschuldigte sich.

Der Unfall sorgte bundesweit für Aufsehen und Diskussionen – den Klimaaktivisten schlägt eine Welle der Empörung entgegen. "Wenn Straftaten begangen werden und andere Menschen gefährdet werden, ist jede Grenze legitimen Protests überschritten", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Donnerstag der dpa. "All das hat mit einer demokratischen Auseinandersetzung überhaupt nichts zu tun. Die Straftäter müssen schnell und konsequent verfolgt werden."

SPD-Politikerin bezeichnet Teile der Klimaproteste als "demokratiefeindlich"

Die SPD-Politikerin Katja Mast bezeichnete Teile der Klimaproteste als "demokratiefeindlich". Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Bundestag bezog sich dabei auf erpresserische Aktionen. "Unsere Demokratie funktioniert nicht so, dass ich meine persönlichen Ziele im Namen der guten Sache mit jedem Mittel durchsetzen kann", sagte sie dem "Spiegel".

Die Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" sehen sich derweil Hetze ausgesetzt und kritisieren die Medien. Diese, so der Vorwurf, würden nicht objektiv über den Fall berichten. "Damit wir uns nicht falsch verstehen: Dass die Radfahrerin im Straßenverkehr verunglückt ist, ist furchtbar", heißt es in einem Statement, aus dem der Spiegel zitiert. Doch es sei schockierend, dass man sich auf "die einfachsten Prinzipien einer Demokratie – wie neutrale, faktenbasierte Berichterstattung" nicht verlassen könnte.

Tatsächlich ist derzeit noch nicht geklärt, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Tod der Frau und den Protesten der Klimaaktivisten gibt. Es sei auch generell schwer, eine derartige Aussage zu treffen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zugleich verwies er auf die laufenden Ermittlungen, räumte aber ein, dass auch die Bildung einer Rettungsgasse angesichts der Größe des Fahrzeugs problematisch gewesen sei. (nfz/dpa/AFP)

