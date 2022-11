BKA-Chef: Kriminalität verlagert sich immer mehr ins Internet

Di., 08.11.2022, 13.24 Uhr

Die Kriminalität in Deutschland verlagert sich immer mehr ins Internet: Cybercrime-Delikte wie Waren- und Dienstleistungsbetrug, der Missbrauch persönlicher Daten oder Beleidigungen gehörten mittlerweile zu den häufigsten Straftaten in Deutschland, sagte der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, in Berlin.

