Staatsanwaltschaft Köln ermittelt gegen Kardinal Woelki

Die Staatsanwaltschaft Köln hat heute ein Ermittlungsverfahren gegen Kardinal Rainer Maria Woelki eingeleitet. Untersucht werde der Vorwurf der falschen eidesstattlichen Versicherung, sagte Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" hatte zuvor berichtet.

Woelki wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen im Erzbistum Köln eine eidesstattliche Falschaussage vor Gericht gemacht zu haben. Wenn sich die Vorwürfe als wahr herausstellen, könnten ihm hohe Geldstrafen oder gar eine Freiheitsstrafe drohen.

Kardinal Reiner Woelki ist in eine Reihe von Missbrauch-Fällen im Erzbistrum Köln involviert. Seit fast zwei Jahren steht die Frage im Raum, was der Kardinal über die Täter aus den Reihen des Erzbistums wusste. Strittig war zuletzt Woelkis Kenntnisstand zum Fall des Ex-„Sternsinger“-Präsidenten Winfried Pilz.

Ehemalige Mitarbeiterin: Woelki wusste schon 2015 vom Fall Pilz

Eine ehemalige Mitarbeiterin der Personalabteilung des Erzbistums Köln hatte die eidesstattliche Versicherung im Zusammenhang mit dem Missbrauchsvorwürfen gegen den Ex-„Sternsinger“-Präsidenten Pilz infrage gestellt. Dazu hat sie dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ belastende Dokumente vorgelegt.

Kardinal Woelki hatte in den vergangenen Monaten zweimal unter Eid zum Fall Pilz ausgesagt. Er gab an, erst in der vierten Juni-Woche diesen Jahres mit dem Fall befasst worden zu sein. In einem Interview mit der Zeitung widersprach die frühere Mitarbeiterin dieser Darstellung und verwies auf einen deutlich früheren Zeitpunkt.

Nach eigenen Angaben soll die ehemalige Assistentin des Personalchefs im Erzbistum schon 2015 eine Liste mit Namen von 14 Missbrauchstätern aus dem Erzbistum Köln erstellt haben. Auf der Liste soll auch Pilz angeführt worden sein. Der Personalschef soll diese Liste später an Woelki übergeben haben.

Woelki hingegen hatte in einer presserechtlichen Auseinandersetzung mit der „Bild“-Zeitung eidesstattlich versichert, er sei mit dem Fall Pilz erst in der vierten Juni-Woche 2022 befasst worden. Nach Strafanzeigen wegen des Verdachts auf Falschaussage lehnte die Kölner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Woelki Ende Oktober wegen fehlenden Anfangsverdachts zunächst ab.

Der 2019 gestorbenen Pfarrer Winfried Pilz war lange Jahre Präsident des katholischen Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ und galt als führende Figur in der Jugendseelsorge. Wegen mutmaßlichem Missbrauch wurde ihm 2014 im Ruhestand der Kontakt mit Minderjährigen verboten. Zudem wurde er zu Zahlungen an den Betroffenen verpflichtet.

