Jecken starten in die fünfte Jahreszeit

Fr., 11.11.2022, 17.23 Uhr

In den rheinischen Karnevalshochburgen hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Bereits am Mittag war das Zülpicher Viertel in Köln so voll, dass der Zugang gesperrt werden musste.

Video: Freizeit, Modernes Leben