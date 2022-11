Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat in Darmstadt ein neues Zentrum für Weltraumsicherheit eingeweiht. Es soll dabei helfen, Gefahren aus dem All, etwa durch Weltraumschrott, frühzeitig zu erkennen und zu reduzieren. Eine Videografik erläutert die Gefahren durch Weltraumschrott.

Beschreibung anzeigen

Berlin. Unmengen an Weltraumschrott umkreisen die Erde und könnten zur Gefahr werden. Großbritannien will das nun ändern und im All aufräumen.