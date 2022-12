Weihnachten: Fettbrand löschen – das sollten Sie auf keinen Fall tun

An Weihnachten steht vor allem das Essen im Mittelpunkt. Trotzdem kann es helfen, dabei einige Dinge zu beachten, um gesund und fit durch die Weihnachtszeit zu kommen.

Brandschutz Weihnachten: Fettbrand löschen – so retten Sie Ihre Küche

Die typischen Weihnachtsgerichte wie Fondue, Gänsebraten und Gulasch haben eines gemeinsam: Sie werden mit Fett zubereitet. Die Arbeit mit heißem Fett ist nicht ungefährlich und kann im schlimmsten Fall zu einem Feuer führen. Laut der Brandschutzzentrale kommt es im Dezember durchschnittlich zu 40 bis 50 Prozent mehr Bränden als in jedem anderen Kalendermonat.

Gerade bei Speiseölen- und fetten gilt besondere Vorsicht, da sie sich ab einer bestimmten Temperatur selbst entzünden. Das daraus resultierende Feuer darf aber keinesfalls mit Wasser gelöscht werden. Das würde den Brand vergrößern und zu einer Fettexplosion führen.

Weihnachtsküche: So entstehen ein Fettbrand und eine Fettexplosion

Speiseöle und -fette fangen ab einer Temperatur von 300 Grad Celsius an zu brennen. Der Fettbrand an sich ist somit schon extrem heiß. Wird dann versucht, das Feuer mit Wasser zu löschen, entsteht eine Fettexplosion, die den Brand auf die Umgebung ausweitet.

Der Grund für die Explosion ist der Dichte-Unterschied von Öl und Wasser. Da Wasser eine höhere Dichte hat, sinkt es direkt auf den Boden des Topfs oder der Pfanne. Auf dem Boden herrschen durch den Kochvorgang und den Fettbrand bereits extreme Temperaturen, wodurch das Wasser sofort verdampft.

Der daraus entstandene Wasserdampf dehnt sich schnell und weit aus. Das darüberliegende Öl wird nach oben gedrückt und zusammen mit dem Dampf im Raum verteilt. Dies geschieht binnen weniger Sekunden, wobei lauter brennende Öl-Tröpfchen explosionsartig durch die Küche geschossen werden und die Brandoberfläche vergrößern. Wasser darf somit niemals zum Löschen eines Fettbrands verwendet werden.

Fettbrand löschen: Damit retten Sie Ihre Küche

Für Fettbrände gibt es eine eigene Brandklasse F sowie einen speziellen Fettbrandlöscher, die mit Spezialschaum gefüllt sind. Feuerlöscher anderer Brandklassen dürfen nicht verwendet werden, da die Löschmittel ungeeignet sind.

Wenn Sie das Feuer mit dem Spezialschaum besprühen, umschließt er die Öl- und Fettpartikel und unterbricht die Sauerstoffzufuhr, wodurch das Feuer erstickt wird. Der Fettbrandfeuerlöscher kühlt zudem das brennende Öl ab und verhindert dadurch eine weitere Entzündung.

Zusätzlich sollten Sie immer den Herd oder die sonstige Energiequelle abstellen. Dabei muss Ihre Sicherheit an oberster Stelle stehen. Achten Sie darauf, dass die Flammen nicht an Ihre Haut und Kleidung kommen. Wenn Sie sich nicht an die Wärmequelle herankommen und einen Elektroherd haben, nehmen Sie die Sicherung für die Küche heraus.

Auch wenn Sie keinen Fettbrandfeuerlöscher im Haushalt haben, stellen Sie zunächst die Wärmequelle ab. Die Brandschutzzentrale empfiehlt zwei Möglichkeiten, um den Fettbrand ohne Feuerlöscher zu löschen:

Mit einem Deckel oder Backblech: Unterbrechen Sie die Sauerstoffzufuhr, indem Sie einen Deckel aus Metall oder ein Backblech auf den Topf oder die Pfanne stellen. Diese sollten trocken sein, da Wasser zu einer Fettexplosion führt. Lassen Sie die Bedeckung so lange darauf liegen, bis der Topf oder die Pfanne abgekühlt ist. Mit einer Löschdecke: Wenn der Brand klein ist, können Sie eine Löschdecke verwenden, um das Feuer zu ersticken. Ist der Brand groß, besteht die Gefahr, dass auch die Löschdecke Feuer fängt und die Brandoberfläche vergrößert.

Lässt sich der Brand nicht kontrollieren, schließen Sie alle Fenster, verlassen den Raum und rufen die Feuerwehr.

