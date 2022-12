Corona: RKI meldet neue Zahlen ++ Inzidenz steigt wieder

Das RKI meldet 40.701 Corona-Neuifektionen – die Inzidenz steigt wieder an

China sollte Covid-19 nach Einschätzung eines Experten einfach nur noch "Corona-Erkältung" nennen

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft will für Klinikbeschäftigte ohne Symptome ein Ende der Isolationspflicht

Das RKI meldet in seinem Wochenbericht wieder eine leicht steigende Inzidenz

Der Bund will überschüssigen Corona-Impfstoff wieder abbestellen

Berlin. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 247,8 angegeben Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 239,6 gelegen (Vorwoche: 219,9; Vormonat: 203,4). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 40.701 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 35826) und 143 Todesfälle (Vorwoche: 167) innerhalb eines Tages.

Am Donnerstag meldete das RKI in seinem aktuellen Wochenbericht erneut eine leicht gestiegene Corona-Inzidenz. Der Wert nahm in der Woche bis zum 11. Dezember im Vergleich zur Vorwoche um sieben Prozent zu, wie das RKI in seinem Covid-19-Bericht von Donnerstagabend schrieb. Bereits eine Woche zuvor war die Inzidenz um acht Prozent gestiegen.

Corona-News von Freitag, 16. Dezember – Fast ein Fünftel der Deutschen besucht Innenstädte weniger oder gar nicht mehr

13.54 Uhr: Fast ein Fünftel der Menschen in Deutschland besucht die Innenstädte weniger oder gar nicht mehr. Diejenigen, die es noch in die City zieht, wollen dort vor allem shoppen - das sagten einer am Freitag veröffentlichten Umfrage zufolge 56 Prozent. Nur 17 Prozent dieser Befragten gaben an, wegen der Gastronomie oder öffentlicher Grünflächen die Innenstadt aufzusuchen. Handel und Städte forderten daher die Politik auf, „weiterhin für verbesserte Rahmenbedingungen für attraktive Innenstädte zu sorgen“.

Die Innenstädte hätten durch die Corona-Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre „enorm“ gelitten, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. „Tiefe Spuren“ blieben zurück. Der Einzelhandel sei zwar nach wie vor die „Schlüsselbranche“ für die Entwicklung der Innenstädte. Die Sogwirkung lasse allerdings nach - und das bereitet der Branche Sorgen.

Krankenhausgesellschaft: Isolationspflicht für Beschäftigte beenden

5.58 Uhr: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat sich für ein Ende der Corona-Isolationspflicht für Klinikbeschäftigte ohne Symptome ausgesprochen. "Wir erkennen mittlerweile auch in unseren Nachbarstaaten, dass die Pandemie zunehmend an Gefahr verloren hat", sagte Vorstandschef Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Deshalb sei eine Aufhebung der Isolationspflicht zu rechtfertigen, gerade angesichts teils dramatischer Personalengpässe in Krankenhäusern.

Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, warnte dagegen vor einer Aufhebung. "Wie das Stoppschild im Straßenverkehr Gefahren regelt, so wirkt die Isolationspflicht bei Corona: Sie schützt andere", sagte Brysch dem RND. "Anstatt jetzt alle Dämme zu brechen, sollte die Politik dafür sorgen, dass das Schutzschild gegen Infektionen besonders für Hochbetagte steht." Zuvor hatte bereits die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein Ende der Isolationspflicht für medizinisches Personal mit positivem Corona-Test gefordert.

Viele Krankheitsausfälle bei Ärzten und Pflegekräften bereiten Kliniken bundesweit Probleme. So berichteten Krankenhäuser in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bremen von einer angespannten Personallage. Langfristig will Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das Problem mildern, indem mehr Studienplätze für Medizin geschaffen werden. "Wir brauchen 5000 zusätzliche Medizinstudierende, sonst können wir die Babyboomer-Generation nicht angemessen versorgen", sagte er im ZDF. Er wolle deshalb auf die Länder zugehen.

Experte: China sollte Covid-19 nur noch "Corona-Erkältung" nennen

5.05 Uhr: China sollte Covid-19 nach Einschätzung seines renommiertesten Epidemiologen Zhong Nanshan einfach nur noch "Corona-Erkältung" nennen. Als Grund gab der Regierungsberater nach Angaben der parteinahen Zeitung "Global Times" vom Freitag an, dass die Infektion nach den Virus-Mutationen in den vergangenen zwei Jahren vor allem den oberen Atemwegstrakt betreffe und weniger als früher die Lungen. Covid-19 habe zudem mit 0,1 Prozent eine ähnliche Todesrate wie die übliche Grippe. Trotzdem müssten Anstrengungen unternommen werden, schwere Fälle zu vermeiden.

Eine Frau holt in einer Apotheke in Peking Corona-Tests ab. Foto: Andy Wong/AP/dpa

Nachdem chinesische Experten im Zuge der vor gut einer Woche aufgehobenen strikten Null-Covid-Strategie immer eindringlich vor den Gefahren des Coronavirus und der Folgeschäden für Infizierte gewarnt hatten, wird die Schwere der Erkrankung seit dem Kurswechsel erkennbar heruntergespielt. Nach einer neuen Hongkonger Studie drohen China mit der Lockerung allerdings einige Hunderttausende Tote - je nachdem wie schnell mit Booster-Präparaten geimpft wird und wie stark öffentliche und soziale Gesundheitsmaßnahmen ergriffen werden.

Corona-News von Donnerstag, 15. Dezember: Bund will überschüssigen Corona-Impfstoff abbestellen

20.17 Uhr: Die Bundesregierung bemüht sich darum, absehbar überschüssige Corona-Impfstofflieferungen an Deutschland noch zu stornieren oder zu reduzieren. Es geht um bereits früher im Rahmen der europaweiten Beschaffung vorgenommene Bestellungen für insgesamt 160 Millionen Dosen für 2023 und 2024, wie es am Donnerstag aus Kreisen des Gesundheitsministeriums hieß. Diese würden aber nicht mehr benötigt, da bis mindestens Herbst 2023 genug Impfstoff auch mit fortentwickelten Präparaten für neue Virusvarianten gesichert sei.

Man sei in Verhandlungen, die über die EU-Kommission vorgenommenen zusätzlichen Bestellungen für 2023 und 2024 abzubestellen oder zu verringern, hieß es aus dem Ministerium weiter. Dabei sei die von der vorherigen Bundesregierung verfolgte Strategie, ein Portfolio aus verschiedenen Impfstoffen anzulegen, richtig gewesen. Im Lauf des neuen Jahres soll die Impfstoffbeschaffung aber auch umgestellt werden – vom zentralen Krisen-Einkauf durch den Bund zu einer regulären Beschaffung wie für andere Impfstoffe auch.

Corona-Inzidenz legt im Wochenvergleich erneut leicht zu

19.35 Uhr: Die bundesweite Corona-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in der vergangenen Woche erneut leicht gestiegen. Der Wert nahm in der Woche bis zum 11. Dezember im Vergleich zur Vorwoche um sieben Prozent zu, wie das RKI in seinem Covid-19-Bericht von Donnerstagabend schrieb. Bereits eine Woche zuvor war die Inzidenz um acht Prozent gestiegen.

Bis Ende November war die Corona-Inzidenz zunächst zurückgegangen und war dann auf einem ähnlichen Niveau verharrt. Seit Anfang Dezember steigt der Wert wieder leicht. Die meisten Ergebnisse des Wochenberichts beziehen sich auf die vergangene Woche. Das RKI blickt im Bericht auf mehrere Faktoren, da die Inzidenz allein das Geschehen nur unvollständig widerspiegelt. Die Zahl der Krankenhausaufnahmen zu Covid-19 stabilisierte sich demnach in den vergangenen Wochen.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Mittwoch, 15. Dezember finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de