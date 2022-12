USA: Flugzeug gerät in schwere Turbulenzen - viele Verletzte

Honolulu. Auf einem Flug von Arizona nach Hawaii ist eine Maschine in schwere Turbulenzen geraten. Mehr als 30 Menschen an Bord wurden verletzt.

Rettungswagen am Flughafen von Honolulu: Eine Maschine der Hawaiian Airlines war in heftige Turbulenzen geraten.

Die Maschine der Hawaiian Airlines war auf dem Weg von Phoenix (US-Bundesstaat Arizona) nach Honolulu (Hawaii). Dann geriet sie in 11.000 Metern Höhe in heftige Turbulenzen. Einige Passagiere wurden aus ihren Sitzen geschleudert. Insgesamt 36 Menschen seien verletzt worden, elf von ihnen schwer, wie US-Medien in der Nacht zu Montag berichteten. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Unter den Verletzten seien auch ein 14 Monate altes Kind und ein Teenager, hieß es. Mindestens ein Mensch sei gegen die Decke geschlagen. Auf Bildern aus dem Innern des Airbus A330-243 kann man Dellen und Risse in der Deckenverkleidung sehen. An Bord der Maschine der Hawaiian Airlines waren 238 Passagiere und 10 Besatzungsmitglieder. Lesen Sie mehr: Mallorca: Bus und Bahn kostenlos – was gilt für Urlauber?

USA: Flugzeug gerät in Turbulenzen - Kopfverletzungen und Prellungen bei Passagieren

Die Maschine konnte dann nach Angaben der Fluggesellschaft gegen 11.00 Uhr Ortszeit am Sonntag auf dem Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu landen. Medizinisches Personal habe die verletzten Passagiere und Besatzungsmitglieder versorgt, teilten die Honolulu Emergency Medical Services mit. Es wurde den Berichten zufolge niemand lebensbedrohlich verletzt. Die Passagiere hätten Kopfverletzungen, Prellungen und Risswunden erlitten, einige seien bewusstlos geworden. Lesen Sie auch: Koffer am Flughafen verschwunden – Wie Reisende an ihr Gepäck kommen

Die Fluggesellschaft teilte mit, es werde eine sorgfältige Überprüfung der Maschine stattfinden, bevor sie wieder eingesetzt werde. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA wollte den Vorfall laut einem Bericht von CNN untersuchen.

Schinken und Bier: Bordservice früher Schinken und Bier: Bordservice früher Noch bis in die 1980er Jahre war der Bordservice in Flugzeugen fast unvorstellbar luxuriös. Bilder aus den Archiven von Lufthansa und Scandinavian Airlines zeigen frisches Fassbier und Hummer. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Schinken und Bier: Bordservice früher Anfang 1960 wurde das Bier bei der Lufthansa nicht in Dosen, sondern frisch gezapft serviert. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Schinken und Bier: Bordservice früher Dazu gab es bei der deutschen Fluglinien einen frisch geschnittenen Schinken und einen Schnaps als „Absacker“. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Schinken und Bier: Bordservice früher In den 1960er Jahren bei SAS sehr beliebt als Snack an Bord: Garnelen. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Schinken und Bier: Bordservice früher Etwas später gab es dann auch immer wieder Hummer, wie dieses undatierte Foto zeigt. Foto: SAS / Scandinavian Airlines



Schinken und Bier: Bordservice früher Um diesen luxuriösen Service zu bieten, wurde in den Bordküchen weit mehr gebraten und aufgewärmt, als es heute der Fall sein dürfte. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Schinken und Bier: Bordservice früher Die warmen Speisen wurden direkt aus dem Topf oder von Platten am Platz serviert. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Schinken und Bier: Bordservice früher Das Personal konnte die Gäste der skandinavischen Airline vom Gang aus beraten. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Schinken und Bier: Bordservice früher Die Köche hantierten mit heißen Soßen ... Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Schinken und Bier: Bordservice früher ... und an großen Büfetts. Foto: SAS / Scandinavian Airlines



Schinken und Bier: Bordservice früher Auch die Lufthansa hatte lange Zeit Köche an Bord, wie auf diesem Foto aus dem Jahr 1958 zu sehen ist. Foto: Gundlach / Lufthansa Bildarchiv

Schinken und Bier: Bordservice früher In separaten Lounges speisten die Gäste an Bord der Lockheed L 1049 G „Super-Constellation“ der Lufthansa. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Schinken und Bier: Bordservice früher Einen Drink konnte man entweder am Platz oder an der Bar zu sich nehmen. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Schinken und Bier: Bordservice früher Nach Essen und Getränken ein kleiner Nachtisch? Für diesen Gast gab es ein kleines Stück Käse an Bord von SAS. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Schinken und Bier: Bordservice früher Statt aktueller Kinofilme auf kleinen Bildschirmen sah das Unterhaltungsprogramm der Lufthansa 1958 Kartenspiele vor. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv



Schinken und Bier: Bordservice früher Für Kleinkinder hatten Lufthansa-Maschinen um 1957 Babykörbe an Bord. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Schinken und Bier: Bordservice früher Auch größere Betten waren vorhanden. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Schinken und Bier: Bordservice früher Bei SAS wurde sogar Frühstück ans Bett gebracht. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Schinken und Bier: Bordservice früher Bei den Skandinaviern galt auch nach dem Ende der Schwarz-Weiß-Foto-Ära ein ausgiebiges Essen als guter Service. Foto: SAS / Scandinavian Airlines

Schinken und Bier: Bordservice früher Frische Gerichte bot die Lufthansa auch 1984 noch an. Foto: Fritz Dessler / Lufthansa Bildarchiv



Schinken und Bier: Bordservice früher Besondere alkoholische Getränke mussten die Fluggäste separat bezahlen. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Schinken und Bier: Bordservice früher Mit der Einführung von unterschiedlichen Klassen nahm der luxuriöse Bordservice etwas ab. Foto: Lufthansa AG / Lufthansa Bildarchiv

Turbulenzen sind Luftbewegungen, die unerwartet auftreten und durch kalte und warme Wetterfronten, Gewitter, Jetstreams und auch schwere und langsam fliegende Flugzeuge verursacht werden können. Ein Meteorologe beim Nationalen Wetterdienst in Honolulu sagte laut „New York Times“, dass zum Zeitpunkt der Turbulenzen - rund 30 Minuten vor der Landung - eine Wetterwarnung für Gewitter bestanden habe. Auch interessant: Medikamente für den Urlaub – Das gehört in die Reiseapotheke

Die Passagierin Kaylee Reyes sagte laut der Website Honolulu Civil Beat, ihre Mutter habe keine Gelegenheit gehabt, sich anzuschnallen. „Sie flog hoch und schlug gegen die Decke“, sagte Reyes und fügte hinzu, dass die Turbulenzen aus dem Nichts gekommen seien.

Zerstörte Innenverkleidung: 36 Menschen wurden bei den heftigen Turbulenzen an Bord eines Airbus auf dem Weg nach Hawaii verletzt, manche von ihnen schwer. Foto: Jazmin Bitanga/Mit freundlicher Genehmigung von Jazmin Bitanga via AP/dpa

Immer wieder werden Menschen bei Turbulenzen während Flügen verletzt. Im Jahr 2019 mussten 30 Menschen am Kennedy International Airport in New York behandelt werden, vier Jahre zuvor wurden 21 Passagiere an Bord eines Air-Canada-Flugs bei Luftverwirbelungen verletzt. (fmg/mit dpa)

