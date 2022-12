Burger King wird nachhaltig: Diese Neuerung kommt zum 1. Januar 2023

Das Thema Nachhaltigkeit ist auch im Fastfood-Bereich angekommen. Ab dem 1. Januar 2023 wird Burger King in Deutschland grüner. Die Kunden können im neuen Jahr ihre Softgetränke, Milchshakes oder ihr Eis im Mehrwegbecher von Recup bestellen und mitnehmen. Mit ihrer Partnerschaft möchten die beiden Marken zur Abfallvermeidung beitragen und jedes Jahr Millionen Einwegbecher einsparen.

Burger King wird nachhaltiger: Testphase mit Mehrwegbechern war erfolgreich

Die Fast-Food-Kette führte von März bis November 2022 ein Mehweg-Pilotprojekt durch. Dabei wurde der Einsatz von Mehrweggetränkebechern in ausgewählten Filialen von Burger King im Raum Köln getestet. "Mehrweg muss so komfortabel wie möglich sein", erklärt Daniel Polte, Manager Public Relations bei der Burger King Deutschland GmbH.

Das bedeutete vor allem, dass man den Mehrwegbecher an möglichst vielen Standorten nutzen und zurückgeben kann, so Polte. Erst wenn ein Mehrwegbecher im Kreislauf bleibe, werde er auch tatsächlich mehrfach genutzt und könnte so Vorteile in Sachen Nachhaltigkeit bringen. "Mit Recup haben wir uns daher für das größte Mehrwegnetz in Deutschland entschieden", sagt Polte. Kunden können den nachhaltigen Recup-Becher deutschlandweit in jedem Burger King sowie an über 16.500 Recup-Ausgabestellen zurückgeben.

"Wir freuen uns, gemeinsam das Thema Mehrweg voranzutreiben und es für noch mehr Menschen zu vereinfachen, im Alltag von Ein- auf Mehrweg umsteigen zu können", so Polte. Für ein hygienisches und ressourcensparendes Spülen direkt im Restaurant rüstet Burger King seine Küchen seit Mitte des Jahres mit Spülmaschinen aus.

Mehrwegbecher bei Burger King: Das müssen Gäste wissen

Ab Januar 2023 können Gäste alle Getränke, Milchshakes und Eisspezialitäten in den Burger-King-Restaurants im Recup und mit den neuen Pfanddeckeln erhalten. Dabei ist die Bestellung der Produkte in den Mehrwegbechern auch ganz bequem an den Bestellterminals (SOTs) oder im Drive-in möglich. Für Recup-Becher und -Pfanddeckel werden je ein Euro Pfand hinterlegt, für ein Getränk mit Deckel also insgesamt zwei Euro Pfand.

Burger King kooperiert mit RECUP: Ab Januar 2023 werden deutschlandweit nachhaltige Mehrwegbecher für Getränke und Eis eingeführt. Foto: ots

Nach der Rückgabe werden die Becher wie normales Geschirr in den Gastro-Spülmaschinen gereinigt und anschließend wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Die Recup-Becher sind zu 100 Prozent recycelbar sowie BPA- und schadstofffrei und ein Recup-Becher kann im Laufe seines Lebens bis zu 1000 Einwegbecher ersetzen.

"Die Erfahrung zeigt, dass die Verbreitung und Zugänglichkeit der Dreh- und Angelpunkt für die Akzeptanz eines Mehrwegsystems bei den Endverbraucher:innen ist. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Burger King das Angebot an Mehrweg in ganz Deutschland auszuweiten und zu zeigen, wie leicht es ist, im Alltag Ressourcen einzusparen und Einwegverpackungsmüll zu reduzieren", so Greta Mager, Public Relations Managerin bei Recup. Doch damit die Becher Burger King nachhaltig machen können, müssen die Burger-King-Kunden ihre Getränke auch wirklich darin bestellen. (fmg/ots)

