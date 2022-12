Washington/Berlin Wer hätte das gedacht? In US-Präsident Joe Biden schlummert ein Dichter? Seine Poesie hat bisher aber nur eine einzige Empfängerin.

US-Präsident Joe Biden: So romantisch ist der Präsident der USA

Barack Obama teilte seine Leselisten via Twitter, von seinem Nachfolger Donald Trump ist bekannt, dass er praktisch nie ein Buch in die Hand nahm und Joe Biden – der greift selbst zum Stift, um Literatur zu verfassen, wie jetzt publik wurde.

Er schreibe seiner Frau Jill jedes Jahr zu Weihnachten ein Gedicht, bekannte der amtierende US-Präsident nun in der "Drew Barrymore Show". Die Schauspielerin hatte Jill und Joe Biden für eine Sonderausgabe im Weißen Haus besucht und mit dem First Couple unter anderem über Weihnachten und Geschenkevorlieben geplaudert.

Bidens Lyrik-Affinität zieht sich durch seine Amtszeit

"Er hat ein Buch, das er für mich gekauft hat. Und jedes Jahr schreibt er ein Gedicht", sagte Jill Biden Drew Barrymore. Auf ihre Frage, ob die Gedichte auch wirklich von ihm seien, antwortete der US-Präsident: "Aber natürlich, es gibt viel, worüber ich schreiben kann."

Eine gewisse Affinität zu Lyrik zieht sich wie ein roter Faden durch Bidens bisherige Amtszeit. So rezierte die junge Dichterin Amanda Gorman bei Bidens Inauguration ihr Gedicht "The Hill We Climb". Zudem ist Biden bekannt dafür, bei seinen Reden immer wieder den irischen Dichter Seamus Heaney zu zitieren.

Ein Gedicht als Geschenk ist für Biden nicht genug

Allerdings gab Biden auch zu, dass ein Gedicht als Weihnachtsgeschenk für seine Frau nicht genug sei. Er kaufe auch ein Geschenk für die First Lady zu Weihnachten. Mit seiner Wahl für dieses Jahr habe er ein gutes Gefühl. "Er bekommt das ziemlich gut hin", sagte Jill.

Der US-Präsident bekundete in dem Interview auch seine große Liebe für seine Ehefrau. "Jeder weiß, dass ich sie mehr liebe, als sie mich liebt", sagte er. Schon bei der ersten Verabredung mit ihr habe er gewusst, dass sie die Richtige für ihn sei. "Sie ist auch meine beste Freundin", sagte der 80-Jährige. Der US-Präsident ist in zweiter Ehe mit der 71-Jährigen verheiratet. Seine erste Frau Neilia starb 1972 bei einem Autounfall. (tok/dpa)

