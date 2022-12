Jenna Bush in Talkshow von Tochter (9) blamiert: Niemals Unterwäsche

New York. Als Jenna Bush ihre Tochter in ihre Talkshow holte, wollte sie es menscheln lassen. Doch die Kleine plauderte pikante Details aus.

Die Eltern bei der Arbeit besuchen ist für Kinder immer spannend. Erst recht, wenn Mami eine eigene Talkshow hat. (41), bei uns eher bekannt als Tochter des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, ist Moderatorin von „Today with Jena & Hoda“ auf NBC. Mit dem Auftritt ihrer neunjährigen Tochter Mila sollte es menscheln in der Sendung.

Und so sprachen Mutter und Tochter über die Pläne, sich eine Familienkatze zuzulegen. Schließlich ließ Co-Moderatorin Hoda Kotb die Kleine wissen, dass sie am meisten atemlose Lachen ihrer Kollegin schätze. „Oh ja“, erwiderte Mila da. „Einmal hat sie im Wohnzimmer so laut gelacht, dass sie in die Hose gepinkelt hat.“ Und an ihre Mutter gewandt: „Du musstest den Pyjama wechseln!“

Jenna Bush mag keine Unterwäsche

Jenna Bush Hagers Tochter Mila besucht das Studio 1A

Während Kotb das Mädchen ermutigte, weiter Pikantes zu verraten, wollte eine sichtlich peinlich berührte Bush Hager den Riegel davor schieben: „Schluss jetzt!“, befahl sie.

Es war nicht ihre Mutter, auf die Mila hörte. Sie überlegte ein paar Sekunden und sagte dann: „Sie trägt nie Unterwäsche. Sie trägt jetzt gerade keine. Ich habe gesehen, wie sie sich umgezogen hat.“ „Okay, tschüs, ich liebe dich, tschüs!“, intervenierte Bush Hagen und schickte ihre Tochter von der Bühne. Mit dem Geschäftsmann Henry Hager hat die Journalistin zwei weitere Kinder. Sie und ihre Zwillingsschwester Barbara sind die einzigen Kinder von Laura und George W. Bush.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de