"Drei Nüsse für Aschenbrödel": Große Sorge um Star des Weihnachts-Klassikers

Berlin Pavel Trávníček musste wegen Atemnot in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Frau wandte sich via Facebook an die Öffentlichkeit.

Der Märchenfilm "Drei Nüsse für Aschenbrödel" (ehem. Tschechoslowakei, 1973) ist seit über 50 Jahren nicht mehr aus dem TV-Weihnachtsprogramm wegzudenken. Doch nun herrscht große Sorge um einen der Stars des Märchenklassikers. Pavel Trávníček, der den Prinzen spielt, liegt seit Sonntag in einem Krankenhaus. Das gab seine Frau Monika Trávníčková via Facebook bekannt.

Der 72 Jahre alte Schauspieler und Synchronsprecher hatte am Sonntag über Atemprobleme geklagt. Seine 35 Jahre jüngere Frau Monika informierte umgehend die Rettungskräfte. "Freunde, habt einen schönen Advent. Ach ja… und denkt an meinen Ehemann. Danke an die Rettungskräfte für ihr schnelles Eintreffen, jetzt ist er in den Händen der Ärzte", schrieb Trávníčková auf Facebook.

Genesungswünsche auch vom tschechischen Präsidenten

Mittlerweile gehe es Trávníček etwas besser, teilte seine Frau wenig später mit. Sie bedankte sich in seinem Namen für die zahlreichen Genesungswünsche, unter anderem auf vom tschechischen Präsidenten Miloš Zeman.

Pavel Trávníček ist bereits zum vierten Mal verheiratet. Mit Monika schloss er im Sommer 2015 die Ehe. Die beiden haben einen Sohn, Maximilian, der Ende Dezember sechs Jahre alt wird. Aus früheren Ehen hat der Schauspieler zwei erwachsene Söhne.

Trávníčeks Filmpartnerin in "Drei Nüsse für Aschenbrödel", Libuše Šafránková, war im vergangenen Jahr zwei Tage nach ihrem 68. Geburtstag an einer Krebserkrankung in Prag gestorben. (tok)

